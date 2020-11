Psalo se o zájmu rakouských klubů o vás, uvažoval jste nad dočasným angažmá v době, když nebylo jasné, zda se extraliga brzy znovu rozjede?

Nějaký zájem jsem pociťoval, ale pro mě je nejdůležitější Kometa a nedávalo mi smysl začít v Rakousku, když se mohlo ze dne na den rozhodnout o restartu soutěže. Bylo pro mě důležité, abych se udržoval ve formě a pomohl Kometě, až se vše rozjede.

Měl jste signály, že dojde k restartu extraligy?

Neměl. Jen jsem čekal na telefonát z Komety a byl připravený kdykoli odjet do Brna a připojit se k mužstvu.

Jak dlouho jste se v Rakousku připravoval?

Po posledním zápasu Komety jsem odjel z Brna a chvíli trénoval s juniorkou Villachu, protože A tým byl v té době v karanténě. Poté, co se kluci vrátili na led, nastupoval jsem s hlavním týmem.

Proč jste se rozhodl trénovat ve Villachu, když bydlíte ve Vídni?

Z Villachu je přítelkyně a bylo to pro ni lepší, navíc taky bylo jednodušší domluvit se s tamějším týmem, který se mi sám ozval. V Rakousku je všechno docela blízko a do Vídně to ani z Villachu není tak daleko, navíc nemám problém jezdit autem. Zrovna o víkendu jsem ve Vídni navštívil rodiče.

Dostáváte od Komety pokyny k tréninku?

Obdržel jsem tréninkový plán, co mám dělat na suchu, abych zůstal ve formě. Na ledě se řídím tím, jak trénují hráči Villachu. Mají dobrou rychlost a jde o kvalitní hokejisty. Je to dobrá příprava a doufám, že mi pomohla.

V této sezoně jste stačil v Brně odehrát jenom dva ostré duely. Jak snášíte minimální zápasovou zátěž?

Všechny nás to mrzí. V prvním zápase to nebylo z naší strany ono, ale ve druhém už jsme se do toho postupně dostávali. (Kometa první utkání prohrála 3:7 s Plzní, ale poté porazila České Budějovice 4:3 po nájezdech – pozn.red.) I když výsledky nebyly optimální, věděli jsme, že se do toho brzy dostaneme. Zase jsme ale vypadli z tempa. Není to ovšem těžké jenom pro nás, ale pro každého.

Jak jste přijal zprávu o dalším snižováním platů v Kometě kvůli současné situaci?

Všichni víme, jaký je současný ekonomický stav. Nechci se o tom moc bavit, ale jedno říct můžu. Hodláme jako hráči klubu pomoct, jak můžeme. Stojíme za Kometou.