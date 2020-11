Brňané postrádali hlavního kouče Libora Zábranského, jenž absentoval zřejmě kvůli zdravotní indispozici. Přesto sahali po bodech, když se po trefě amerického snajpra Petera Muellera dostali ve 49. minutě poprvé v zápase do vedení. Vítkovicím se ale podařil obrat, nejprve srovnal bývalý dlouholetý brněnský forvard Jan Hruška a v předposlední minutě zasadil svému bývalému klubu smrtící úder obránce Vítkovic Peter Trška přesnou ranou v přesilovce. „Pro nás to byl trochu nešťastný zápas. Celou dobu jsme hráli vyrovnaně, ale rozhodla jejich přesilovka, v níž byli hosté produktivnější a šťastnější,“ uvedl asistent brněnského trenéra Jan Zachrla.



Realizační tým byl při včerejší bitvě tři dny po velkých změnách nekompletní, roli absentujícího Zábranského dočasně převzal Jiří Horáček. „Věci jsou, jak jsou. O karanténě Libora nevím, nechci to dál komentovat,“ odvětil Zachrla na otázku ohledně možného nakažení šéfa klubu koronavirem.

Zatímco Zábranský nebo obránce Libor Hájek scházeli, do sestavy se v duelu proti Vítkovicím vrátil zkušený brněnský útočník Jakub Klepiš, jenž poslední zápasy vynechal. „Nějak jsem nevnímal, že na střídačce chyběl Libor. Že bychom kvůli tomu prohráli, to určitě ne,“ poznamenal šestatřicetiletý centr druhého brněnského útoku.

Kometa opět hrozila v přesilových hrách, ovšem tentokrát ji chybělo větší štěstí v zakončení jako v minulém duelu proti Zlínu, kdy se prosadila třikrát. „Měli jsme připravenou taktiku na její přesilovku, snažili jsme se eliminovat dobré přihrávky Brna. Musím uznat, že taktika se nám moc nepovedla, soupeř se do těch šancí i tak dostal. Nicméně jsme gól v početní převaze nedostali. Zásluhy patří i brankáři Mírovi Svobodovi,“ zhodnotil asistent trenéra Vítkovic Darek Stránský.

Ostravanům patří po úterní bitvě osmá pozice extraligové tabulky, Kometa zůstává o příčku níž, ovšem na Vítkovice ztrácí už sedm bodů. Další zápas sehraje Brno v pátek na ledě vedoucí Plzně.

Kometa Brno - Vítkovice 2:3

Třetiny: 0:1, 1:0, 1:2. Branky a nahrávky: 28. Schneider (Vincour, Klepiš), 49. Mueller (P. Holík) – 2. J. Mikyska (R. Černý, Trška), 52. Hruška (R. Polák, Štencel), 59. Trška (Polášek, Marosz)

Rozhodčí: Kika, Micka – Ganger, Klouček

Vyloučení: 3:4

Vyšší tresty: 0:0.

Využití: 0:1

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 34:42.

Kometa Brno: Vejmelka – Freibergs, Němec (A), Zbořil, Pyrochta (A), Gulaši, Svozil – Zaťovič (C), Holík, Mueller – Vincour, Klepiš, Schneider – DeFazio, Süss, Kunc – Plášek ml., Brabenec, Horký – M. Svoboda.

Vítkovice: Mi. Svoboda – Štencel, Polák (C), Kovář, Polášek, Trška, Černý, Koch – Schleiss, Hruška (A), Lakatoš – Krenželok (A), Marosz, Mallet – Dej, Mikyska, Šišovský – Dočekal, Werbik, Bernovský.