„Za daného vývoje si dvou bodů z Vítkovic vážíme. Přesilovky nám drhly, ale v závěru si to konečně všechno sedlo,“ poznamenal asistent trenéra Komety Kamil Pokorný.

Brněnská početní převaha výrazně ožila po návratu útočníka Petra Holíka, který si v neděli zahrál svůj první zápas po pauze. Kometě absentoval kvůli pozitivnímu testu na koronavirus. Po návratu nasměroval Brno k výhře dvěma asistencemi a také rozhodujícím nájezdem. „Je to režisér, který si početní převahy na ledě řídí. Když jsme ho měli v těch dvou zápasech před pauzou, dali jsme v přesilovkách dva góly. Když nám chyběl, neprosadili jsme se,“ podotkl Pokorný.



Holík si zahrál první duel od 11. října, kdy dopomohl k výhře Komety 4:3 po nájezdech nad Českými Budějovicemi. „Na začátku jsem se spíš rozkoukával, ale každým střídáním se to lepšilo. Nicméně jsme si nechali dát dva blbé góly a to nás trochu srazilo dolů. Doufám, že se to bude dál zlepšovat. Zápasy jdou rychle za sebou a všechny týmy už se dostaly do tempa,“ zmínil Holík.

Zatímco Brňané se radovali, ve Vítkovicích zavládlo po utkání rozčarování. „Zápas jsme prohráli vlastní nedisciplinovaností. Asi nás čekají pohovory s některými hráči,“ naznačil asistent trenéra Darek Stránský.

Kometa se díky výhře posunula na devátou příčku tabulky, když nasbírala osm bodů. Další duel sehraje v úterý od pěti hodin odpoledne na ledě Pardubic.

Vítkovice - Kometa Brno 2:3 sn.

Třetiny: 0:0, 2:0, 0:2 – 0:0.

Branky a nahrávky: 24. Marosz (Krenželok, Kovář), 39. Lakatoš (Štencel) – 56. Schneider (Holík, Freibergs), 58. Schneider (Freibergs, Holík), rozh. náj. Holík. Rozhodčí: Hradil, Veselý – Rampír, Špringl

Vyloučení: 7:5.

Vyšší tresty: 3:0.

Využití: 0:2.

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 29:43.

Vítkovice: M. Svoboda – Štencel, Polák (C), Kovář, Polášek, Trška, Černý, Koch – Krenželok (A), Marosz, Schleiss – Polák, Hruška (A), Lakatoš – Dočekal, Dej, Šišovský – Werbik, Mikyska, Bernovský.

Kometa Brno: Vejmelka – Král, Freibergs, Zbořil, Pyrochta (A), Gulaši, Svozil, Hájek – Zaťovič (C), Holík, Klepiš – Vincour, Rákos, Schneider – Plášek, Brabenec, Horký – T. Svoboda, Gajarský, Luciani.