„Když se na tenhle návrh Tomáše Krále (prezident Českého hokeje – pozn.red.) podívá někdo normální optikou, bez jakéhokoliv ovlivnění, tak mu přece musí dojít, že v dobré víře dělá to, co všichni ostatní například ve svých firmách. Ti šetří a dělají úsporné balíčky, jinými slovy se chystají na všechna rizika a hrozby, které ještě můžou přijít,“ uvedl pro klubový web Komety Zábranský.

Jeden nesestupový ročník považuje za zodpovědné řešení. „Český hokej se blíží ke ztrátě půl miliardy korun. Nebylo by od nejvyšších lidí naivní a nezodpovědné, kdyby se nehledalo řešení?“ řekl Zábranský.

Razantně se také ohradil proti návrhu trojice Liberec, Sparta a Plzeň, která usilovala o zúžení extraligy o dvě družstva. „Byl to pro mě šok, že tři kluby, z nichž dva žádají municipalitu o podporu, navrhnou tak brutální systém. Co myslíte, že by se stalo? Roztočila by se velká platová spirála. Nikdo by přece nechtěl být mezi těmi dvěma a jít přímo dolů. A myslím si, že by se kluby klidně i zadlužovaly, jen aby nepřišly o extraligu,“ tvrdil boss Komety.

Tomu vadí nejednotnost v hokejovém prostředí. „Jako majitel Komety, která je nejsledovanějším klubem v republice, nedokážu pochopit, že na takovém průšvihu, jako je koronavir, se nedokážeme jako celé hokejové hnutí semknout, abychom drželi pospolu a řekli si, že uděláme toto a toto,“ hřímal Zábranský.

Kritika na adresu rozhodnutí zněla například i z Kladna, které v uplynulém ročníku sestoupilo z nejvyšší soutěže do první ligy. „Není normální, že se systém mění každý rok. Nám by nevadila baráž, kdyby bývala zůstala. Nebo přímý sestup a postup, ale jen kdyby to nějakou dobu vydrželo,“ prohlásil manažer kladenských Rytířů Zdeněk Čermák.

ČERNÝ SCÉNÁŘ

Podle Zábranského je ovšem nesestupový model extraligy pro nadcházející sezonu příhodný i kvůli riziku návratu pandemie koronaviru ve druhé vlně na podzim. „Co by se stalo, kdybychom měli na Kometě například sedm pozitivních? I kdyby šance na tenhle černý scénář byla jen v malých procentech, tak se na to prostě musíme připravit,“ doplnil Zábranský.

Vymezil se také proti hlasům tvrdícím, že slabší kluby nebudou mít v případě velké ztráty na příčky zajišťující play-off v závěru sezony motivaci. „To mě bytostně uráží, když tohle někdo tvrdí! Co je to za nesmysl? Kdyby to řekl nějaký manažer, trenér nebo hráč v Kometě, na minutu letí ven. Skládám mančaft na titul. Chceme vyhrávat a jestli někdo řekne, že když prohraje, tak se nic nestane, tak se na mě nezlobte, ale radši ať to vůbec nedělá,“ rozpálilo Zábranského.