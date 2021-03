Jenže Brno požaduje víc. „Kometa se rozhodla po pátečním utkání s Libercem podat podnět k dodatečnému disciplinárnímu posouzení zákroku obránce Ondřeje Vitáska na Jakuba Klepiše," uvedl brněnský celek v sobotu na svém Facebooku.

Šestatřicetiletý forvard Komety po ataku 193 centimetrů vysokého beka chvíli ležel na ledě, poté zamířil ze hřiště rovnou do kabiny. „Je v péči lékařů, uvidíme v sobotu, jak na tom bude,“ prohlásil krátce po utkání asistent brněnského kouče Jan Zachrla.

Akce měla na ledě ještě dohru, když se do sebe pustili brněnský útočník Silvester Kusko a Jaroslav Vlach z Liberce. „Ten hit nebyl úplně férový, bylo to zezadu na našeho hráče, takže nebylo co řešit a hned jsem šel po něm, nekoukal jsem se úplně, kdo to je. Tohle by udělal každý," prohlásil Kusko.

Pětadvacetiletý hráč Komety i Vlach dostali rovněž deset minut jako osobní trest. „Mezi námi stál rozhodčí a nechtěl nás do toho pustit. Řval, že nemá helmu (Vlach - pozn. red.)," přiblížil Kusko.

V závěru utkání liberečtí hokejisté v soubojích přitvrdili. „Když prohrávali po první třetině 3:0 a my jsme pak řešili situace jednoduše, puky jsme vyhazovali, stálo je to hodně sil a bylo to frustrující," dodal Kusko.

Do konce základní části české extraligy zbývají čtyři zápasy. Brňané další duel sehrají v neděli od čtyř hodin odpoledne na ledě čtvrtého Hradce Králové.