Brněnský brankář Karel Vejmelka si tak připsal druhou vychytanou nulu v řadě. „To gólmana vždycky potěší. I pro trenéry je lepší, když se vyhraje 3:0 než 9:7, protože pak zápasy v play-off rozhoduje především obrana. Na ní jsme určitě zapracovali a i hráči začínají věřit tomu, co se s nimi na tréninku dělá,“ uvedl asistent brněnského kouče Jan Zachrla.

Jeho tým poslal po bezbrankové první třetině do vedení útočník Jakub Valský, jenž doklepl puk do brány po střele amerického útočníka Petera Muellera. „V zápase jsme dominovali a měli ho pod kontrolou celou dobu. Byli jsme připraveni na soupeře, který dobře bruslí a ubránili jsme ho,“ řekl Zachrla.

Karlovy Vary si přenesly do třetí třetiny téměř kompletní dvouminutovou přesilovou hru po vyloučení obránce Tomáše Bartejse, jenže krátce po ní se trefil parádní střelou do rohu branky Mueller. „Řekli jsme si v kabině, že chceme se zápasem něco udělat a začneme od přesilové hry. Tu jsme ale nesehráli, jak jsme chtěli. To byl poslední hřebík do naší rakve a od té doby byla Kometa jasně lepší,“ uznal asistent karlovarského trenéra Tomáš Mariška.

Devátou výhru v sezoně pojistil Kometě pětadvacetiletý útočník Silvester Kusko. Při jeho zásahu zaznamenala premiérový bod za asistenci v brněnském dresu silvestrovská akvizice Petr Zámorský. „Nějaké body se ode mě samozřejmě čekají, takže asistence potěší. Soustředil jsem se ale hlavně na vítězství týmu, a to se podařilo,“ liboval si osmadvacetiletý zadák, jenž se v sestavě zařadil do první formace a rovněž naskakoval v elitní pětici při přesilové hře. V zápase strávil po Muellerovi druhý nejvyšší čas na ledě.

Brňané přestříleli západočeský tým 38:28. „Takový je hokej. Kometa na nás byla dobře připravená, naráželi jsme do nich v plných a nenašli jsme recept na gól. Takové zápasy zkrátka bývají a musíme se z toho poučit,“ líčil karlovarský obránce Libor Zábranský mladší, jenž hostuje na západě Čech od začátku sezony právě z Komety.

Brněnský rodák nastoupil v této sezoně proti svému klubu už podruhé. V listopadu ho v Karlových Varech porazil 4:2, tentokrát proti týmu svého otce Libora Zábranského neuspěl. „Po zápase si spolu určitě zavoláme. Minule jsme vyhráli my, teď oni. Je to jedna jedna a doufám, že do konce sezony skóre bude pro Vary,“ prohlásil dvacetiletý hokejista, jehož celek je nyní v extraligové tabulce na šestém místě.

Brněnští hokejisté se po šestadvaceti odehraných utkáních nacházejí na deváté příčce. Na osmé Pardubice ztrácejí pět bodů, přičemž mají o zápas míň. Další duel čeká Brno v úterý, kdy zajíždí na led předposledního třináctého Zlína.

Kometa Brno - Karlovy Vary 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 25. Valský (Mueller), 43. Mueller (P. Holík, Zaťovič), 50. Kusko (Vincour, Zámorský).

Rozhodčí: Jeřábek, Pilný – Axman, Rožánek.

Střely celkem: 38:28.

Vyloučení: 5:6.

Využití: 0:0.

V oslabení: 0:0.

Kometa Brno: Vejmelka – F. Král, Zámorský, Bartejs, O. Němec (A), Gulaši, Mlčák, Freibergs – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Valský, Klepiš, L. Horký – Kusko, Brabenec, Vincour – Bondra, F. Dvořák, Šoustal.

Karlovy Vary: F. Novotný – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Weinhold, Pulpán (A), Zábranský, D. Mikyska – Lauko, D. Kaše, Flek – Hladonik, T. Mikúš, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček.