A zdá se, že kanadští tvůrci hokejového simulátoru znají pověst Komety z posledních sezon, jelikož brněnský celek opět dokázal, že sezona pro něj začíná až v play-off, když po dechberoucí bitvě zdolal Spartu 4:3 na zápasy.

Zpravodaj Brněnského deníku Rovnost nyní přináší vývoj série zápas od zápasu.

1. Kometa otočila ve třetí třetině. Majitel a hlavní trenér Komety Libor Zábranský vsadil v úvodním souboji na gólmana Karla Vejmelku, který si tak odbyl debut v play-off extraligy.

Kometa po první části sice vedla 2:1, ale domácí dvěma góly ve druhé třetině zvrátili stav na svoji stranu.

Jenže jak zní staré známé pravidlo: nikdy neodepisujte Kometu v play-off. Brňané v závěrečné třetině skóre otočili. Nejprve vyrovnal Rudolf Červený a vítěznou trefu si připsal střelou od modré ranař Michal Gulaši. „I za nepříznivého stavu jsme stále věřili, že můžeme vyhrát. Jsem rád, že jsem si konečně odbyl debut v play-off. Čekal jsem na něj docela dlouho,“ usmíval se po zápase brněnský hrdina Vejmelka.

2. Sparta vynulovala Brno. Brněnská euforie z úvodního duelu v tom druhém vyprchala poněkud rychle. Už ve čtvrté minutě se totiž prosadil sparťanský forvard Vladimír Růžička, a jak se ukázalo, šlo o vítězný počin. Do konce zápasu žádný další gól nepadl.

3. Holík rozhodl v prodloužení. Za vyrovnaného stavu 1:1 na duely se série přesunula na jih Moravy. A jak kapitán Komety Martin Zaťovič slíbil, tak brněnští fanoušci splnili. V Brně udělali peklo. Hned ve třetí minutě DRFG Arena explodovala poprvé, prosadil se americký snajpr Peter Mueller.

Tenhle gól Spartu nesložil. Naopak. Pražané se nakopli a za minutu bylo srovnáno. Když ve druhé části zvyšoval na 3:1 pro Spartu Jiří Smejkal, zdálo se, že je hotovo.

Jenže Brno třemi góly po sobě vývoj otočilo. Pět minut před koncem zápas poslal do prodloužení Michal Řepík. To rozhodl Petr Holík a Kometa se ujala vedení v sérii.

4. Kometa je krok od postupu. Na velké oslavy nebyl čas. Už další den se hrálo zase. Diváci v Brně viděli sice jen tři góly, ale kýžené dva dala Kometa, která tak byla po čtyřech bitvách krok od postupu do semifinále. „Kvůli tomuhle jsem zvolil Brno. Tohle mužstvo je zrozené pro úspěchy v play-off,“ radoval se brněnský centr Tomáš Plekanec.

5. Sparta v prodloužení odmítla konec sezony. Slavit postup venku? Kdepak. To raději doma, jako by si řekli hráči Komety. Pátý duel sice dospěl do prodloužení, v něm ale existovalo pouze jedno mužstvo. A to domácí, které zaslouženě přesunulo sérii zase do Brna.

6. Hořká PORÁŽKA Komety, je srovnáno. Říká se, že v brněnských hospodách byly nadměrné zásoby alkoholu. Každý očekával, že Kometa vypjatou sérii ukončí.

Michal Řepík byl ale proti. Jediným gólem pět minut před koncem poslal tuhle válku do poslední bitvy.

7. One man show Zaťoviče. Celou sérii mlčel. Fanoušci se ptali, co se s ním děje? V předchozích šesti soubojích si nepřipsal jediný bod. V tom sedmém dal Martin Zaťovič tři góly a poslal Kometu do semifinále. „Nemohl jsem nechat brněnské hospody ve štychu,“ vtipkoval Zaťovič.

Předkolo play-off:

Olomouc – Zlín 3:2 na zápasy

Hr. Králové – Karlovy Vary 1:3



Čtvrtfinále play-off:

Liberec – Karlovy Vary 4:3

1. Liberec – Karlovy Vary 3:1

2. Liberec – Karlovy Vary 3:0

3. Karlovy Vary – Liberec 4:0

4. Karlovy Vary – Liberec 3:2

5. Liberec – Karlovy Vary 4:1

6. Karlovy Vary – Liberec 3:2 pp.

7. Liberec – Karlovy Vary 2:1 pp.



Mladá Boleslav – Plzeň 4:1

1. Mladá Boleslav – Plzeň 3:2

2. Mladá Boleslav – Plzeň 4:0

3. Plzeň – Mladá Boleslav 2:1 pp.

4. Plzeň – Mladá Boleslav 2:3

5. Mladá Boleslav – Plzeň 3:2



Třinec – Olomouc 1:4

1. Třinec – Olomouc 1:3

2. Třinec – Olomouc 5:0

3. Olomouc – Třinec 3:2

4. Olomouc – Třinec 4:3

5. Třinec – Olomouc 0:3



Sparta – Kometa 3:4

1. Sparta – Kometa 3:4

2. Sparta – Kometa 1:0

3. Kometa – Sparta 5:4 pp.

4. Kometa – Sparta 2:1

5. Sparta – Kometa 2:1 pp.

6. Kometa – Sparta 0:1

7. Sparta – Kometa 0:3



Program semifinále:

Liberec – Mladá Boleslav

Kometa – Olomouc