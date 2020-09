„V úterý jsme se domluvili s Jakubem Zbořilem, který přiletěl z Bostonu. V pondělí jsem mluvil s agentem Allanem Walshem, který zastupuje Libora Hájka. Budeme jednat s New Yorkem Rangers ohledně pojistky,“ uvedl pro klubový web majitel a hlavní trenér Komety Libor Zábranský.

V defenzivě brněnského celku tak nastal přetlak, kvůli němuž zamíří stejnojmenný syn majitele na hostování do Karlových Varů. „Vary hledaly do svých řad praváka, o Libora měly velký zájem, trenér Martin Pešout ho zná a naše povinnost je vytvořit našim odchovancům co nejlepší podmínky, aby měli co největší prostor na ledě,“ poznamenal Zábranský starší.

Kometa kvůli zvýšeným teplotám některých lidí z klubu pozastavila přípravu a zrušila poslední dva přípravné duely. Na ledě se znovu sejde až v pondělí.