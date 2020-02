Díky tříbodovému zápisu a zaváháním soupeřů nyní Kometě chybí k definitivnímu stvrzení přímého postupu do čtvrtfinále play-off získat už jen bod z posledních tří zápasů. „Momentálně je pro nás nejcennější to, jaký výkon jsme předvedli. Po zápase s Olomoucí, který se nám vůbec nepovedl, jsme se proti Liberci prezentovali dobrým hokejem,“ líčil brněnský zadák Ondřej Němec, který vyzdvihl své spoluhráče. „Protože jsme všichni plnili pokyny, které jsme dostali,“ dodal.

Po bezbrankové úvodní části se vše podstatné odehrálo ve druhé třetině. Brno nejprve dostal do vedení Martin Zaťovič, jenž se prosadil při početní výhodě. Stejnou mincí ale oplatil hostující Michal Bulíř.

Do vedení Kometu vrátil Šimon Stránský a na rozdíl dvou branek zvyšoval Němec, který se z ničeho nic ocitl před brankou. „Bylo to při situaci čtyři na čtyři, kdy se to na ledě dost točí. Najel jsem si dopředu a Luboš Horký to provedl parádně. Získal puk, přetlačil soupeře a pak mi předložil puk před odkrytou klec. Minimálně tři čtvrtě gólu je jeho,“ pochválil Němec dvaadvacetiletého forvarda.

Ve třetím dějství Kometa hazardovala s výhrou, když Liberci nabídla tři početní výhody. Bílí Tygři jednu využili, čímž se dotáhli na rozdíl jedné branky.

Brňané ale výsledek uhájili. „Kluci celý zápas odmakali a vítězství jsme si zasloužili,“ sdělil brněnský asistent kouče Kamil Pokorný.

Liberec porážka nikterak mrzet nemusí, vítězství v základní části už si zajistil v předstihu, takže nyní už jen vyhlíží play-off. „Viděli jsme vyrovnané utkání. Mrzí nás, že jsme ve třetí části nevyrovnali,“ řekl liberecký trenér Patrik Augusta.

Kýžený bod může Kometa získat už zítra proti Kladnu, které když zdolá v základní hrací době a ostatní soupeři nad Rytíři v tabulce vyhrají, pošlou do první ligy. „Takhle nad tím ale nepřemýšlíme,“ podotkl Němec.

Kometa Brno - Liberec 3:2

Třetiny: 0:0, 3:1, 0:1.

Branky a nahrávky: 25. Zaťovič (L. Horký, Mueller), 32. Š. Stránský (Mueller, O. Němec), 37. O. Němec (L. Horký) – 30. Bulíř (Šmíd, Birner), 48. Birner (L. Hudáček, Bulíř)

Rozhodčí: Stano, Úlehla – Hlavatý, Tošenovjan.

Diváci: 7 353.

Střely na branku: 28:28.

Vyloučení: 7:5.

Využité přesilovky: 1:2.

Kometa: Čiliak – Baranka, O. Němec, Pyrochta, Bartejs, Gulaši, Svozil, Mlčák – Zaťovič, P. Holík, Mueller – Červený, Plekanec, M. Erat – Š. Stránský, Rákos, Vincour – Kusko, Střondala, L. Horký.

Liberec: Hrachovina – Knot, Šmíd, Graborenko, Derner, T. Hanousek, Kotvan, Havlín – Lenc, L. Hudáček, Birner – A. Musil, Bulíř, Marosz – Ordoš, P. Jelínek, L. Krenželok – M. Zachar, J. Vlach, Valský.