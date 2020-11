„Pro mě je angažmá u A mužstva posun v kariéře. Doufám, že týmu budu platný,“ pravil Zachrla, jenž už čtyři sezony vedl různé mládežnické výběry Komety.

Jeho novým svěřencům proti Zlínu sice náramně vyšla první půlka zápasu, v níž si vypracovali vydatný náskok a ve 31. minutě vedli už 4:0, ale nakonec se strachovali o výsledek. Hosté se třemi brankami dostali na dostřel a v závěru při hře bez brankáře sahali po vyrovnání.

To se jim ale nepovedlo a výhru Komety jistil gólem do prázdné brány Jan Süss. „Výsledek odpovídá předvedené hře. Pomohlo nám, že jsme hned na začátku využili přesilovky, na druhou stranu závěry bychom měli zvládat lépe a odehrát je víc v klidu, “ uvedl rodák z Kyjova na Hodonínsku Zachrla, který v minulosti trénoval v Rusku a jednu sezonu působil také videokouč pražského Lva v KHL.

Na střídačce se už v utkání se Zlínem neobjevil dlouholetý asistent trenéra Kamil Pokorný, jenž po páteční prohře Komety 2:4 v Karlových Varech zůstává v trenérském štábu, ovšem hru bude sledovat pouze z tribuny.

Jeho místo na střídačce zaujal Jiří Horáček. „Fakt je, že po pěti, šesti letech, co jsme společně u A týmu, jsou možná změny na místě. Kamil bude mít na starosti analýzu nejen naší hry v průběhu utkání pohledem z tribuny a o přestávce vše předá klukům. Vždycky jsem chtěl pohled na naši hru nejen ze střídačky, ale i z výšky. Tuto pozici měl předtím i Jirka Horáček. Takový výstup, co jsem v pátek ve Varech po druhé třetině pustil na hráče, takový doslova fén, to jsem ještě v životě neudělal,“ poznamenal pro klubový web majitel a hlavní trenér Komety Libor Zábranský.



V premiérovém duelu s novým trenérským štábem se Kometě povedlo poprvé v sezoně vstřelil v utkání pět branek a to ještě domácí další spoustu příležitostí proti křehkému Zlínu nevyužili. „Takové vystoupení a projev Libora jako v Karlových Varech jsem za roky v Kometě ještě nezažil. Je to někdy potřeba a teď cítil, že je vhodná chvíle. Vidím, že nás změny nakoply,“ ozřejmil kapitán družstva Martin Zaťovič, jeden z architektů nedělní výhry.

Jeho elitní formace se postarala o čtyři trefy, tři z nich zaznamenala v přesilových hrách. „Konečně se nám v nich dařilo, byly tam věci, které chceme hrát. Na druhou stranu si ale musíme zanalyzovat u videa, co se stalo, že Zlín tak zdramatizoval zápas,“ zmínil Zaťovič.

Kometa se díky druhému tříbodovému zisku v sezoně posunula s jedenácti body na devátou pozici tabulky. Další duel sehrají Brňané v úterý od šesti hodin večer na domácím ledě proti Vítkovicím.

Kometa Brno - Zlín 5:3

Třetiny: 2:0, 2:1, 1:2. Branky a nahrávky: 2. Schneider (Mueller, O. Němec), 10. Mueller (Zaťovič, Schneider), 27. Zaťovič (P. Holík, O. Němec), 31. Mueller (Gulaši), 60. Süss (Kunc) – 31. Gazda (Žižka), 41. Honejsek (Okál, Karafiát), 55. Kubiš (Honejsek, Šlahař).

Rozhodčí: Pešina, Lacina – Gerát, Axman.

Vyloučení: 4:8.

Vyšší tresty: 0:2.

Využití: 3:1.

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 34:31.

Kometa Brno: Klimeš – Freibergs, Němec (A), Gulaši, Pyrochta (A), Král, Hájek – Zaťovič (C), Holík, Mueller – Vincour, Rákos, Schneider – DeFazio, Süss, T. Svoboda – Plášek ml., Kunc, Horký – Luciani.

Zlín: Kašík (31. Huf) – Řezníček, Nosek (A), Suhrada, Gazda, Novotný, Žižka (C), Hamrlík – Okál, Honejsek, Šlahař – Köhler, Herman, Poletín – Hejcman, Karafiát, Ondráček – Kubiš (A), Sedláček, Dobiáš.