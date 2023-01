Ještě veseleji bylo na hostující střídačce po brance Petra Holíka, který v úvodu třetí třetiny zvýšil na 2:0. „Musím uznat, že Kometa hrála dobře v defenzivě, těžko jsme se prosazovali. Tím, že jsme prohrávali, museli jsme se tlačit do útoku, čehož Kometa využívala a hrozila z brejků. Za stavu 0:1 jsme neproměnili vytvořené šance, a po inkasování druhého gólu už jsme to měli těžké," tvrdil olomoucký kouč Jan Tomajko.

Přestože deset minut před koncem zápasu snížil domácí Karel Plášek, Kometa drama nepřipustila. Podruhé v duelu využila přesilovou hru a Martin Zaťovič vrátil Brňanům dvougólové vedení. Vítězství pak korunoval do prázdné branky Andrej Kollár. „Ve třetí třetině nám chyběla šťáva, poslední zápasy jsme hráli na tři pětky a proti Brnu už nám docházely síly. Ale nemůžeme říct, že by byl zápas z naší strany nějaký výbuch, to určitě ne," vysvětlil domácí stratég důvod porážky.

Kometu čeká další duel už v pátek, kdy od půl sedmé večer nastoupí proti Třinci. Utkání 18. kola se odehraje slavnostně pod širým nebem na Národním fotbalovém stadionu v Bratislavě. „Jedná se o krásný zážitek pro jakéhokoliv hráče, jsme rádi, že kluci mají možnost, si to vyzkoušet. Ve své kariéře jsem to nezažil, na jednom utkání jsem byl jen jako divák a byla hrozná zima, ale fanoušci se mají rozhodně na co těšit," dodal Modrý.

HC Olomouc - HC Kometa Brno 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 50. Plášek ml. (Dujsík) – 34. Flek (Kučeřík, Šalé), 46. Holík, 56. Zaťovič (Kundrátek, Zbořil), 59. Kollár.

Rozhodčí: Hribik, Pražák – Gebauer, Kis.

Vyloučení: 5:3.

Využití: 0:2.

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 27:22.

Počet diváků: 5 142.

Olomouc: Konrád – Ondrušek (C), Dujsík, Mareš, T. Černý, Řezníček, Švrček, Rutar – Orsava (A), Knotek (A), Bambula – P. Musil, Kunc, Plášek ml. – Navrátil, Nahodil, Kusko – Olesz, Anděl, Klimek.

Kometa Brno: Furch – Kučeřík, Kundrátek (A), Ščotka, Holland, Hrbas, Gulaši (A), Němec – Pospíšil, Holík, Horký – Zaťovič (C), Kollár, Flek – Raška I, Zbořil, Šalé – Koblížek, Strömberg, Süss.