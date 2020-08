Vítězný gól vstřelil v poslední minutě brněnský kapitán Martin Zaťovič, od kterého se odrazil puk do brány po střele útočníka Petra Holíka. „Šli jsme tři na dva, jenže nás soupeř dobruslil. Musel jsem vystřelit a tím, že jsme makali celý zápas, se k nám štěstí nakonec obrátilo,“ pravil Holík.

A právě osmadvacetiletý forvard ve 39. minutě poslal Kometu do vedení. „Určitě se mi ulevilo, protože nám to moc nelepilo, i když šance jsme měli. Konečně to tam padlo a vyhráli jsme,“ řekls úsměvem Holík.

Hradec Králové přitom přestřílel Kometu 40:29. „Byli jsme hodně pod tlakem a soupeř měl dost střel, nakonec jsme využili, že hradecký obránce na konci propadl a šanci jsme proměnili. Byl to velice slušný zápas z obou stran,“ líčil brněnský asistent trenéra Kamil Pokorný.

Na brněnské střídačce se poprvé v letním přípravném období objevil majitel a zároveň hlavní trenér Komety Libor Zábranský. Ten omezil kontakt s hráči kvůli obavám z nákazy koronavirem, protože se často účastní pracovních jednání. „Nechal se otestovat a byl negativní. Přišel za námi do kabiny a pak i na střídačku,“ podotkl Pokorný.

Brněnští trenéři v utkání zvýšili vytížení některých hráčů a především první útočnou lajnu posílali na led často ob střídání. „Byl to záhul jako sviňa. Nečekali jsme to, ale aspoň jsme se dostali rychleji do tempa. Naše lajna si určitě nebude stěžovat, když tam bude víckrát,“ zdůraznil Holík, který nastupuje ve formaci společně se Zaťovičem a Peterem Muellerem.

Na 2:0 zvýšil v 51. minutě Luboš Horký, jenže Kelly Klíma a Vladimír Růžička utkání v rozmezí dvou minut zdramatizovali. „Brno nás v první třetině přehrávalo, pak jsme ale byli lepší. Je to o gólech a bohužel jsme je nedali. Mohli jsme zápas v klidu dohrát až do prodloužení. Je to škoda,“ hlesl královéhradecký kouč Vladimír Růžička.

V sektoru E za brankou se ukázal i brněnský kotel, a to poprvé od zápasu s Pardubicemi 6. března. Tentokrát dorazilo 656 diváků. „O moc víc lidí než předchozí zápasy nedorazilo, ale slyšeli jsme je hodně a šlo o úplně jinou atmosféru,“ liboval si Holík.

Brněnská Kometa se i přes vítězství nad Hradcem Králové umístila ve čtyřčlenné skupině D na posledním místě se třemi body. Další přípravný duel odehraje příští čtvrtek od šesti hodin večer na domácím ledě proti Slovanu Bratislava.

Kometa Brno - Hradec Králové 3:2

Třetiny: 0:0, 1:0, 2:2. Branky a nahrávky: 39. Holík (Mueller), 51. Horký (Plášek), 60. Zaťovič (Holík) – 55. Kelly Klíma (Jank), 57. Růžička. Rozhodčí: Jeřábek, Vrba – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 7:6. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 656. Střely na branku: 29:40.

Kometa Brno: Klimeš – Bartejs, Freibergs, Pyrochta, Němec, Gulaši, Zábranský – Zaťovič (C), Holík, Mueller – Vincour, Klepiš, Schneider – Valský, Rákos, Kusko – Plášek, Střondala, Horký.

Hradec Králové: Lukeš – Nedomlel, Zámorský, Jank, Čáp, Šalda, F. Pavlík, Gaspar – Chalupa, Cingel, Smoleňák (C) – Sklenář, Růzička, Kelly Klíma – Perret, Kevin Klíma, Jergl – R. Pavlík, Koukal, Pilař.