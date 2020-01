Brněnští hokejisté na domácím ledě skolili úřadujícího šampiona z Třince 1:0. „I když padl jen jeden gól, byl to dobrý zápas a diváci se bavili,“ líčil gólman Komety Karel Vejmelka, jenž vychytal už svoji třetí nulu v aktuálním ročníku.

Připsal si čtyřiadvacet úspěšných zákroků a na první pohled se může zdát, že zase tak moc práce neměl. Jenže opak je pravdou. „Čím déle je to bez branek, tím je to těžší,“ pravil třiadvacetiletý brankář.

Především musel být neustále v pozoru. Rozhodnout mohla každá maličkost. „To jsem si ale nepřipouštěl. Pořád jsem se soustředil na sebe. Samozřejmě že postupem času je to náročnější,“ přiznal Vejmelka.

Ten naskočil do třetího duelu po sobě, jelikož druhý brněnský gólman Marek Čiliak byl nemocný. „Už s námi trénuje. Dává se do kupy, ale do zápasu s Třincem jsme ho ještě nenominovali,“ prozradil brněnský asistent kouče Kamil Pokorný.

Vyjádřil se i ke složení defenzivních dvojic, kde chyběli Ivan Baranka a nedávno příchozí Daniel Krenželok. „Naštěstí jsou všichni beci zdraví, takže máme ten luxus, že si můžeme vybírat. A zvolili jsme takhle,“ pronesl Pokorný.

V elitním obranném páru tak naskočil teprve osmnáctiletý bek Jan Mlčák, který dostal obrovskou důvěru. Vždyť čelil ofenzivě s Wojtkem Wolskim či Martinem Růžičkou.

Kometa ale útok Ocelářů vynulovala. „Mužstvo musíme pochválit za to, jakým stylem odehrálo duel směrem dozadu,“ sdělil Pokorný.

Na tři body stačila Kometě jedna povedená kombinace v přesilovce na ose Martin Erat – Martin Zaťovič – Mueller. A právě posledně jmenovaný už měl snadnou práci. Zakončoval do prázdné. „Věděli jsme, že tohle utkání můžou rozhodnout početní výhody, že Brno je má dobré. A to se potvrdilo,“ hlesl třinecký asistent trenéra Marek Zadina.

Kometa si ziskem tří bodů upevnila šestou příčku v tabulce, kde má čtyřbodový náskok na sedmé Karlovy Vary.

Kometa Brno - Oceláři Třinec 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 46. Mueller (Zaťovič, M. Erat).

Rozhodčí: Jeřábek, Úlehla – Jindra, Zíka.

Diváci: 7 131.

Střely na branku: 20:24.

Střely mimo: 13:9.

Vyloučení: 5:3.

Využité přesilovky: 1:0.

Kometa: Vejmelka – Mlčák, O. Němec, Pyrochta, Bartejs, Gulaši, Svozil, Malec – Zaťovič, Š. Stránský, Mueller – Orsava, Plekanec, M. Erat – Kusko, Rákos, Kucsera – Plášek ml., Střondala, L. Horký.

Třinec: Kváča – M. Doudera, Zahradníček, M. Adámek, Galvinš, Roth, Gernát – Martin Růžička, P. Vrána, Wolski – Hrňa, Marcinko, M. Stránský – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – Dravecký, Polanský, Adamský – Hrehorčák.