Stěhování do Seattlu čeká hokejového obránce Michala Kempného. V nejmladším klubu zámořské NHL se domluvil na roční jednocestné smlouvě, za dvanáct měsíců si vydělá 750 tisíc dolarů. Jedenatřicetiletý hráč poslední čtyři sezony nastupoval za Washington, po konci kontraktu u Capitals byl volným hráčem.

Michal Kempný se do extraligy zatím nevrátí, podepsal roční smlouvu v Seattlu. | Foto: ČTK

Pro rodáka z Hodonína je Seattle třetím zámořským angažmá. Do NHL přišel jako nedraftovaný hráč v roce 2016, do února 2018 oblékal dres Chicaga. Po přesunu do hlavního města Spojených států amerických s Washingtonem ihned vyhrál Stanley Cup, který byl pro klub vůbec první v historii. Kempného kariéru však před dvěma roky zbrzdilo zranění Achillovy šlachy, v minulé sezoně za Capitals odehrál jen patnáct utkání. Dalších čtyřiadvacet startů přidal na farmě v Hershey.