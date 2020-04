Král podepsal nováčkovskou smlouvu v NHL s Torontem

Odchovanec brněnské Komety Filip Král se dočkal vytoužené mety, podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s Torontem Maple Leafs. To samozřejmě neznamená, že hned bude hrát nejlepší hokejovou ligu na světě, ale je to důležitý krok na cestě do NHL.

Hokejový obránce Filip Král. | Foto: Facebook/Filip Král