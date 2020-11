Premiérový gól obránce Filipa Krále, spolehlivý výkon brankáře Lukáše Klimeše. To byla největší brněnská pozitiva při extraligovém duelu v Karlových Varech. Negativ však bylo mnohem víc a výsledkem byla prohra 2:4.

Překonat teprve osmnáctiletého gólmana Jana Bednáře byl pro útočníky Komety velký problém. | Foto: Aleš Bedlík

Domácí vypálili na brněnskou branku celkem 55 střel, a to je opravdu hodně! Rozhodně to není nejlepší vizitka pro brněnskou defenzivu, na pochvalu není ani sedm vyloučení, které se na vysokém čísle také podepsaly, „Karlovy Vary byly celý zápas aktivní, hodně střílely. My jsme měli také nějaké šance, ale naše produktivita je bohužel chabá,“ uvedl k utkání brněnský trenér Kamil Pokorný.