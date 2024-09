Právě s mladým Jedličkou se společně přes léto připravovali na novou sezonu doma na Slovensku. „Snažíme si pomáhat a říkáme si detaily, na kterých se dá zapracovat. Máme tam taky Marciho, který nevyhrál jenom jeden extraligový titul, ale víc a ví, co to obnáší vyhrávat. Hodně jsme se přes léto bavili, že se těšíme až to vypukne," podotknul Pospíšil.

Ten měl nezvykle hektické léto, protože na přelomu srpna a září pomohl slovenské reprezentaci dvěma asistencemi ve třech duelech k postupu z olympijské kvalifikace na olympiádu v Miláně, která se uskuteční na severu Itálie za rok a půl.

„Určitě mi to pomohlo kondičně. Je to něco jiného hrát, než se připravovat, zápasy byly náročné bruslařsky, což mi dalo dost. Měli jsme to ale mentálně těžší. Byl tam kopec kluků, kteří nehráli zápas a naráz naskočili do turnaje, který byl pro slovenskou reprezentaci hodně důležité. Šlo o to, abychom udrželi pozice, na které patříme, vždyť na olympiádě budeme obhajovat bronz," připomenul Pospíšil, že na minulé vrcholné akci pod pěti kruhy v Pekingu před dvěma roky skončil se slovenskou reprezentací třetí.

Nyní energický forvard vyhlíží třetí sezonu v brněnském klubu, do níž Kometa vstoupí příští středu 18. září domácím soubojem s Libercem. Mezi hlavními favority extraligy na titul Kometa figurovat nebude, podle sázkových kanceláří je trio favoritů jasné: Pardubice, Sparta a obhájce titulu Třinec.

„Jsem výherní typ, takže, i kdybychom byli papírově slabší než jiné týmy, máme sílu v útoku i obraně a dost lídrů, kteří za sebou mají zkušenosti z dobrých soutěží. Máme tým kvalitní i co se hokejového umění týče," přesvědčoval Pospíšil.

Podle něj se v Kometě povedlo vytvořit vhodný mix zkušenosti a mládí. „Máme mladé hráče, Kosáka, Jedlu a Konyho (Jakuba Kosa, Maroše Jedličku a Jakuba Konečného - pozn. red.), kteří za to umějí vzít," pravil Pospíšil.

Ten se musí podobně jako ostatní připravit na divoký start extraligového ročníku, Kometa sehraje od 18. září za jedenáct dní šest zápasů. „Jsem typ hráče, který rád trénuje i mezi zápasy. Čím víc utkání odehrajeme, tím lépe budeme potom sehraní," dodal Pospíšil.

Před startem sezony už Kometu žádný další zápas nečeká, zato veřejné vystoupení ano. A tým v sobotu odpoledne pokřtí při akci Den Starobrna dres pro novou sezonu.