Václav Petrů dnes 12:40

Poprvé po víc než dvou letech a nešťastném vystoupení v zápase světového šampionátu proti Kazachstánu se hokejový útočník brněnské Komety Kristián Pospíšil vrací do slovenské reprezentace. Na olympijské kvalifikaci, jejíž skupina D se od 29. srpna do 1.září uskuteční v Bratislavě, se potká v týmu se svým bratrem Martinem Pospíšilem. První pozvánku do reprezentace od května 2022 ale důkladně zvažoval. Slovenskou nominaci zveřejněnou v pondělí totiž provází velké kontroverze, protože tamější svaz povolil start hráčům z KHL, ve výběru kanadského trenéra Craiga Ramsayho pro domácí turnaj jsou hned tři. A to byl velký problém i pro bratry Pospíšily, kteří jsou známými kritiky účasti slovenských hráčů v ruské propagandistické soutěži, jež podporuje válečnou agresi Ruska na Ukrajině.