V Kometě patřil po svém novoročním přestupu z Finska mezi hlavní superstar, která zvedala fanoušky ze sedadel, ve slovenské reprezentaci ale hokejový útočník Kristián Pospíšil momentálně vítaný není. Na letošní mistrovství světa v Lotyšsku a Finska se zřejmě nepodívá, neobdržel totiž pozvánku na reprezentační kemp, který odstartoval v pondělí v Bratislavě.

Kristián Pospíšil se na mistrovství světa letos nepodívá. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

„Reprezentační nominaci tvoříme na základě množství atributů. Momentálně nám do ní Kiko nějakým způsobem nezapadá. To však neznamená, že se v budoucnosti neobjeví na srazech," citoval server sport.sk asistenta trenéra slovenského národního týmu Petera Frühaufa.

Pospíšil tak zřejmě doplácí na svůj živelný temperament, který poznali i fanoušci Komety. Kromě bodů totiž brzy sedmadvacetiletý slovenský forvard sbírá i trestné minuty.

V zemi našich jihovýchodních sousedů se například při loňském mistrovství světa dost řešily jeho dva fauly z první třetiny utkání proti Kazachstánu, po nichž Slováci dostali dva góly a po první třetině prohrávali 1:2. Ve zbytku zápasu i následných třech duelech světového šampionátu už si Pospíšil za národní tým nezahrál.

Bronzový medailista z olympiády v Pekingu se neobjevil ani na jednom reprezentačním srazu v letošní sezoně. Tu načal ve finském celku SaiPa, kde nasbíral jedenáct bodů ve čtyřiadvaceti duelech. Poté co tým ztratil naději na postup do play-off, přestoupil do Komety Brno, za níž ve zbytku základní části zaznamenal devatenáct bodů v devatenácti duelech. V následném play-off nakupil jen čtyři body v deseti duelech, když mu nevyšla čtvrtfinálová série s Vítkovicemi.

Rodák ze Zvolena se na světovém šampionátu představil dvakrát. Kromě loňského roku nechyběl ani na turnaji v roce 2021.

V dresu slovenské reprezentace se tak na šampionát chystá jen jeden útočník Komety Andrej Kollár. Slováci se příští týden střetnou ve dvou duelech s českou reprezentací a federálním derby oba týmy zahájí 12. května své účinkování na mistrovství světa.