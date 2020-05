V olomoucké kabině jste zpět po sedmi letech, tehdy se tady hrála ještě první liga. Pozorujete řadu změn?

Samozřejmě se toho změnilo celkem dost. Zázemí je úplně jiné a prostory jsou tady najednou větší, než bývaly. Jde vidět, že sem přišel profesionalismus. Lidí kolem znám spoustu, takže v tomhle ohledu se to moc neprotočilo. Já jsem rád, že jsem tady.

Kolik současných hráčů pamatujete z tehdejší kabiny?

Vždycky musím přemýšlet. Pamatuji si Jirku Ondruška, Peťu Koloucha, Valise (Tomáš Valenta, pozn. red.). To je možná tak všechno.

Jak současná hygienická opatření ovlivnila první dny suché letní přípravy?

Je jiná v tom, že trénujeme po skupinách. Je třeba dodržovat pravidla, která máme a která nařídila vláda. Je to sice obtížné, ale myslím, že to zvládáme velmi dobře. Pořád musíme myslet na to, že se musíme chránit. Až se opatření ještě více uvolní, tak to pro nás bude zase jednodušší.

Jak se cítíte na startu přípravy po sezoně, která skončila prapodivně?

Výborně. Měl jsem dostatek času na odpočinek a získání chuti do trénování a toho všeho. Moc jsem se těšil, že už začneme s klukama trénovat a zase uvidím taky někoho jiného než manželku (smích).

Jak se po osobní stránce ohlížíte za sezonou v Brně?

Moc bodů jsem neměl, ale co se týče výkonů, tak jsem byl v 90 % zápasů se sebou spokojený. Myslím, že jsem tam odvedl maximum, jen tam bohužel nepadaly tolik ty body. Že to skončilo dříve, byla škoda, protože jsem měl zase možnost po delší době zahrát si čtvrtfinále. Byla velká šance na úspěch, škoda, že to tak skončilo.

Kometa měla na své poměry v základní části velké výpadky. Souhlasíte?

Že se udělala šestka, to bylo dobré, ale výkony nebyly stabilní. Jednou to bylo výborné, pak zase strašně špatné. Celkově to bylo takové rozčarované, možná už ani trenéři i my hráči jsme nevěděli, co s tím v šatně udělat.

Z toho pramenily negativní emoce fanoušků. Přitom brněnské publikum většinou bývá pozitivní.

Je to takové nahoru – dolů. Chápeme, že fanoušci nejsou spokojení, když tým předvádí špatné výkony, protože lidi se chtějí jít podívat na vítězství. Ale teď už nevím, co k tomu úplně říct.

V Olomouci je fanouškovská podpora tradičně vysoká. Těšíte se na plecharénu?

Tady na stadionu je atmosféra výborná.Neslyšel jsem nikoho z hostujících týmů, který by řekl, že tady se hraje dobře. Jak hráč nastoupí na led a hala začne dunět, tak je to nepříjemné. Ale momentálně dobře pro nás (usmívá se).

Jak dlouho jste věděl, že půjdete do Mory? Počítal jste dopředu s tím, že v Kometě budete hostovat z Vítkovic jen jednu sezonu?

Ne, v Kometě jsem měl být ještě na příští sezonu, ale bylo to i na moji žádost, že bych chtěl jít z Komety pryč. Věděl jsem, že Olomouc o mě vždycky měla zájem, tak jsem to první řešil tady. Chtěl jsem jít sem, mám to blízko domova a už jsem tady hrál, takže všechno znám. Olomouc byla moje první volba a bylo to tak rychlé, že jsem ani neřešil jiné nabídky.

Moru opustili dva bodově velmi produktivní útočníci. Vy jste přišel jako největší posila. Cítíte, že laťka je posazena vysoko?

Doufám, že nezklamu. Chci co nejvíc pomoct týmu a chtěl bych si udělat i nějaký svůj osobní cíl. Jestli se to povede, bude to záležet na týmu i na mých výkonech.

V Olomouci jsou kvalitní výkony a výsledky založené na týmové partě.

Ano, vím, že pan Fürst (generální manažer, pozn. red.) si zakládá na tom, aby tady byla dobrá parta a aby tady byli dobří kluci do kabiny. Myslím, že je to velmi důležité a je to vidět i na výsledcích a na tom, kde se Olomouc momentálně v českém hokeji pohybuje. Jde to znát, vidím, že je tady dobrá parta, takže myslím, že to bude fajn.