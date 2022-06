Olejník začínal s hokejem v Králově Poli, do tehdejší Rudé hvězdy přišel původně jako fotbalista. Nejprve tam hrál hokej i fotbal, až postupem času se zaměřil jen na hokej. Ze čtrnácti sezon v Kometě vytěžil jedenáct titulů. „Funkcionáři si vybrali nejlepší kluky z Židenic a Králova Pole a utvořili nový klub. Lidi na nás nejdřív pokřikovali, ale když viděli, že předvádíme dobré výkony, vzali nás,“ vzpomenul v dřívějším rozhovoru pro Deník Rovnost.

Bosambo má všechny tituly i německý obdiv

V roce 1968 zamířil na angažmá do západoněmeckého Bad Tölzu. V zemi našich západních sousedů zůstal až do smrti. Usadil se v Bad Nauheimu, nejúspěšnější trenérskou štaci zažil v Mannheimu, kde v osmdesátých letech strávil osm roků. S klubem v Německu skončil čtyřikrát stříbrný, dva roky vedl dokonce i německou reprezentaci. Trénování se věnoval až do roku 2005. Je členem síně slávy hokejové Komety.