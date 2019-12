Znojemská ikona tak doplnila trenérské duo Petra Prouzová a Jiří Starý. „Po barážových bojích v posledních dvou letech jsme potřebovali trochu nakopnout. Chtěli jsme někoho se zkušenostmi z profesionálního sportu, kdo týmu dodá nový impuls a nápady. Jednání byla velmi přátelská, na spolupráci jsme se domluvili poměrně rychle,“ řekl pro klubový web manažer Židenic Lukáš Konvičný.

Mistr světa z roku 2002 tak kromě trénování malých hokejistů v Moravských Budějovicích a vlastních zápasů za Jindřichův Hradec v krajském přeboru stíhá ještě předávat zkušenosti extraligovým hráčkám v Židenicích. „Snažím se pomáhat, jak se dá. Zatím to vychází na jeden trénink týdně. Sděluju trenérům své postřehy a připravuju pro holky střelecká cvičení, aby zvýšily produktivitu. Je to pro mě něco nového, snad jsem týmu prospěšný,“ zadoufal pětačtyřicetiletý matador.

Přitom od trenérské dvojice Prouzová – Starý sbírá cenné poznatky. „Snažím se přispět svojí troškou, ale především se učím. Zkušenosti trenérů jsou obrovské. Hodně se ptám, spoustu věcí mi objasňují. Mezi hokejem a florbalem je dost odlišností. Třeba v bránění nebo přistupování k soupeři,“ přiblížil rodák z Prešova, který v sezoně 2015/2016 vybojoval se Znojmem stříbro v mezinárodní soutěži EBEL.

Po letech strávených mezi hokejisty poprvé vede ženský tým. „Když jsem šel na první trénink, bylo to pro mě trošku zvláštní. Časem jsem si ale zvykl. Florbal je tvrdý a náročný sport a holky ze Židenic jsou sportovkyně tělem i duší. Spolupráce s nimi je výborná,“ vysekl florbalistkám poklonu účastník olympijských her v Naganu.

A nevšední spolupráci si pochvalují i hráčky. „Peter je strašně milý a hodný člověk, obrovský sympaťák. Má trefné poznámky a rady, které se nám hodí do hry. Nejvíc mě baví, když se u cvičení zapomene a řekne větu typu: Vystřelíš a zbytek dobruslíš,“ culila se obránkyně Martina Valehrachová.

Posílení trenérského týmu zatím Židenicím vychází na výbornou. Po dvanácti kolech jsou šesté, a drží tak pozici zajišťující postup do play-off. „Jsme ve fázi, kdy zkoušíme různé věci. Postupně se učím, co se z hokeje dá využít a co ne,“ vysvětlila znojemská ikona.

V pátek si odbude svou premiéru na lavičce. Židenice doma v prvním utkání po reprezentační pauze přivítají od sedmi hodin večer vedoucí Vítkovice. „Chtěl jsem na lavičku už dřív, ale jsem hodně vytížený hokejem, takže to nevyšlo. Hrajeme proti lídrovi tabulky, půjde o výborný zápas. Už teď přemýšlím, jak to bude vypadat,“ smál se Pucher.