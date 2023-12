Zámořský konec, Hájek se vrací do Česka. Místo Komety však upřednostnil lídra

V hokejové extralize doposud oblékal jen dres brněnské Komety, odkud se propracoval až do zámořské NHL. Nyní se obránce Libor Hájek do Česka vrací, obnovení spolupráce mezi ním a elitním jihomoravským klubem se však nekoná. Pětadvacetiletý bek si pro pokračování své kariéry vybral Pardubice. „Je to pro mě nová výzva, mířím do výborné organizace s ohromnou historií,“ popsal.

Brněnský odchovanec Libor Hájek nasbíral v NHL 110 startů, do všech naskočil v dresu New Yorku Rangers. | Foto: New York Rangers