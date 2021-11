Cestou vzhůru se vydali hokejisté rezervy Komety. Po rozpačitém úvodu ročníku východní skupiny druhé ligy, kdy dlouho figurovali na předposlední pozici před outsiderem z Hodonína, vyhráli čtyři z posledních šesti duelů. Naposledy si svěřenci trenéra Jana Konečného ve středu poradili na domácím ledě s Velkým Meziříčím 3:2 po prodloužení a v osmičlenné tabulce už jsou pátí.

Jozef Kováčik (na snímku vepředu vpravo) se s kariérou rozloučil v partii s Valašským Meziříčím i před zraky majitele klubu Libora Zábranského. Foto: HC Kometa Brno/Roman Kantor | Foto: Deník/ Redakce

„Jsme rádi, že jsme to urvali. Máme hodně zraněných hráčů, ale i přes to jsme to zvládli dovést do vítězného konce. Vyvarovali jsme se zbytečných chyb, které nás vždy stojí mnoho sil a věci, které jsme si v kabině řekli jsme dnes zdárně plnili,“ radoval se trenér Jan Konečný.