Nyní se syn stejnojmenného majitele Komety vrací do Brna a visí otazník nad tím, zda za něj skutečně nastoupí. „Nezlobte se, ale tohle jsem neřešil. Mám ve Varech hostování až do konce sezony a ta pro mě ještě neskončila. Momentálně se soustředím na reprezentaci,“ řekl pro Deník Rovnost.

Jak se cítíte po prvních dvou reprezentačních kempech?

Je super pro nás mladé kluky, že můžeme na takové akci být. Trenér Pešán ještě nikoho domů neposlal, takže pokračujeme i příští týden. Vážím si, že tam můžu být, člověk pozná kluky z KHL nebo z extraligy, jde o super příležitost pro nás mladé se ukázat a přiučit. Národní tým je největší čest.

Jak k vám přistupují zkušení hráči?

Super. Parta je tam parádní a kluci v pohodě. Člověk je zná z televize a teď se s nimi může pobavit. Musím se co nejvíc přiučit, co dělají a snažit se to od nich pochytit.

Jak na pozvánku do národního týmu reagoval otec?

Zrovna když mě pozvali, ještě měla Kometa play-off s Třincem a táta hodně starostí s vyřazovacími boji. Pogratuloval mi a popřál hodně štěstí stejně jako zbytek rodiny.

Máte za sebou první sezonu mezi dospělými. Jak jste s ní spokojený?

Určitě ji hodnotím pozitivně. Byla to těžká sezona, asi si ji tak nikdo nepředstavoval. Taková je nicméně doba a jsme rádi, že jsme ji vůbec mohli dohrát. Jsem hrozně rád, že se mi povedl přechod z juniorky mezi chlapy a vím, na čem mám zapracovat. Pomohlo mi, že jsem byl ve Varech, kde jsem dostal hodně prostoru. Bohužel jsme vypadli hned v předkole s Pardubicemi.

Jak jste se zabydlel v Karlových Varech?

Hrozně se mi tam líbilo. Překvapilo mě, jaké je to hezké město. Nikdy jsem tam nebyl a jen škoda, že jsem vychytal zrovna dobu, kdy bylo všechno zavřené. Celkově mi to přišlo hrozně sympatické. Malé město, které má své kouzlo.

Jste taky nominovaný mezi tři nejlepší nováčky extraligové sezony. Co to pro vás znamená?

Něco mi už naznačoval trenér Pešout (kouč Karlových Varů Martin Pešout – pozn. red.) Dozvěděl jsem se to haluzově z televize. Díval jsem se na zápas Třince a tam zrovna oznamovali, že jsem v nominaci. Bylo to příjemné, ale hlavní kredit patří klukům, kteří mi pomáhali, abych přechod z juniorky k chlapům zvládl, třeba Pulpi (zkušený obránce Lukáš Půlpán – pozn. red.) mi jako starý mazák dost dal.

Co jste říkal na výkony Komety v sezoně?

V jejím průběhu jsem sledoval pouze výsledky a když jsem přijel po sezoně do Brna, viděl jsem vše. Kometa parádně otočila předkolo a proti Třinci podle mě dost rozhodlo, že byl soupeř odpočatý.

Váš otec opustil střídačku Komety. Patřil jste mezi ty, kteří mu říkali, že to bez trénování nevydrží?

Ano, říkal jsem mu to taky. (smích) Ale angažoval super trenéra Jiřího Kalouse, který má zkušenosti. Táta si potřebuje odpočinout a teď je jeho nejdůležitější úkol kolem nové haly.

Znáte Jiřího Kalouse?

Nikde jsem ho nepotkal, ale slyšel jsem, jaký je, od spoluhráče Jirky Černocha, který ho zažil ve Spartě.