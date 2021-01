Řízný zadák za rychlíka. Kometa poslala Horkého do Pardubic, přichází Holland

V prosinci se dostal do hledáčku trenéra hokejové reprezentace Filipa Pešána, když byl mezi náhradníky na mezinárodní Channel One Cup. V poslední době se ovšem útočníkovi brněnské Komety Luboši Horkému v extralize tolik nevedlo a tak míří za novým impulzem. Třiadvacetiletý rychlík odchází do konce sezony na hostování do Pardubic, opačným směrem putuje řízný kanadský obránce Rhett Holland.

Luboš Horký už podruhé v kariéře putuje do Pardubic. | Foto: Deník / Attila Racek

Sedmadvacetiletý rodák z Calgary nastupoval za Pardubice čtyři a půl sezony s výjimkou krátkého přesunu do prvoligového Prostějova. Holland v osmadvaceti zápasech této sezony zaznamenal tři body za gól a dvě asistence, ve statistice plus/minus má šest záporných bodů. V extralize si vyzkouší svou druhou štaci. Horký se naproti tomu vrací do dobře známého místa. Dres Pardubic oblékal část sezony už v ročníku 2018/2019, kdy notně přispěl k záchrané východočeského celku v extralize. V sedmnácti zápasech play-out a baráže nasbíral patnáct bodů za devět gólů a šest nahrávek.