Ačkoliv osobně prožil svou bodově nejpovedenější sezonu, u toho nejdůležitějšího scházel. Dlouholetý hokejový útočník Hradce Králové Lukáš Cingel kvůli zranění přišel o semifinále i finále play-off extraligy a nebyl tak u historické jízdy východočeského klubu, který prohrál až ve finále s Třincem. O co víc absentoval, o to větší chuť byla na jedenatřicetiletém forvardovi ze Žiliny vidět na pátečník tréninku Komety ve Sportcentru Lužánky. Právě do Brna po šesti letech v Hradci Králové účastník olympiády v roce 2018 přestoupil.

Lukáš Cingel je posilou brněnské Komety. | Foto: HC Kometa Brno

„Bylo velmi těžké opustit Hradec a hodně jsem nad tím přemýšlel, ale chtěl jsem zkusit něco nového, zažít novou výzvu. A nabídka z Brna mě velmi zaujala,“ říká Cingel.

Zvažoval jste i jiné možnosti?

Ano, byly i jiné nabídky, ale u Komety jsem cítil takové nadšení. Byl to pro mě takový krok do neznáma, nová výzva.

Už vám trenéři nastínili, co od vás očekávají?

O něčem jsme se už bavili, ale těžko říct, jak to celé bude. Záleží, jak si kdo s kým sedneme, až se budeme připravovat na ledě a ukážou to až přípravné zápasy. Není to tak, že bych měl ušitou roli na míru, ale záleží, s kým si jak kdo sedne. Tým má čtyři vyrovnané lajny. Je jedno, kdo s kým bude, hlavně, aby to šlapalo.

Jak se vám pozdává skladba kádru a posily?

Myslím si, že je to super. S klukama si rozumím.

Takže cítíte, že by Brno mohlo napodobit třeba úspěch Hradce?

Bylo by to super, ale musíme jít pěkně od začátku. Třinec šel do play-off ze šestého místa a nakonec měl pohár. My byli chvíli tři body od posledního a základní část jsme zakončili na čtvrtém místě. Jde o to, aby všechno klapalo v té správné chvíli.

Osobně ale za sebou máte bodově nejpovedenější sezonu, když jste jich nasbíral 32 v 51 zápasech základní části.

Sezona byla bodově super, i když na začátku se mi moc nedařilo. Nedívám se ale na to, kolik jsem měl bodů. Nikdy jsem nebyl typ hráče, který by jich měl za sezonu třeba padesát. Samozřejmě budu rád, když se mi podaří na to navázat.

Jak bylo těžké sledovat jízdu Hradce do finále kvůli zranění jen z tribuny?

Bylo to těžké sledovat, zvlášť, když se třeba klukům nedařilo a nešlo jim to zlomit. Jinak to ale bylo super.

Zdravotně už jste v pořádku?

Ano. Ještě jsem chodil na fyzio, ale to už byly takové dolaďovačky.

V Kometě pomalu končíte suchou přípravu, Jaké pro vás bylo vyjet na led?

Vždy je to super zpestření. Člověku se pak dobře trénuje.

Se spoluhráči jste hráli i další sporty jako beachvolejbal, florbal nebo badminton. Co z toho vám sedlo nejvíc?

Dost mě bavil beachvolejbal, s chutí jsem si zahrál i florbal, ale badminton mi moc nešel. Vše má nicméně něco do sebe.

V Hradci Králové vás trénoval Tomáš Martinec, hlavním koučem Komety je jeho bratr Patrik. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Těžko říct. To se uvidí až na ledě, ale v osobním vztahu jsou oba hodní chlapi. Chtějí být s každým zadobře. Jsou lidští a přátelští.

Když mluvíte, míchá se vám čeština se slovenštinou. Pletou se vám tyto dva jazyky?

(smích) Chlapi ze Slovenska mi za to nadávají, ale už jsem tu snad desátou sezonu. A zezačátku to bylo jiné. Když jsem mluvil slovensky, tak mi všichni rozuměli. Teď když promluvím na ty mladší slovensky, tak je to samé nechápavé co. (smích) Tak se radši učím česky, ať to nemusím pořád opakovat.

Od středy budete mít přes dva týdny volno, pojedete na dovolenou?

Na dovolených už jsme byli, maximálně zajedeme na Slovensko za babičkama.