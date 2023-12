Málem se zapsal do dějin slovutné NHL. Brněnskému hokejovému brankáři Lukáši Dostálovi ve službách Anaheimu Ducks k tomu v nočním duelu proti Detroitu Red Wings chyběly jen milimetry. Třiadvacetiletý gólman za stavu 4:3 pro svůj tým v předposlední minutě utkání při power-play soupeře málem trefil střelou přes celé kluziště prázdnou bránu. Jeho pokus zamířil těsně vedle. Kdyby se trefil, stal by se prvním českým skórujícím brankářem v dějinách nejslavnější ligy světa. Dostál se už dokázal prosadit v nižší AHL loni v březnu v dresu San Diega.

Lukáš Dostál se málem blýskl v nočním zápase Anaheimu na ledě Detroitu. | Foto: ČTK

„Myslím, že to byla dobrá střela. Nevím, jestli mě trenéři pochválí, že jsem to zkusil za stavu 4:3, ale v AHL jsem už jednou skóroval, tak jsem si věřil, že to dokážu znovu," komentoval svůj počin odchovanec Komety Brno.

Kačeři nakonec na ledě Detroitu vyhráli 4:3, k čemuž Dostál přispěl dvaatřiceti zákroky.

Brněnský brankář odchytal za aktuálně předposlední tým Západní konference v tomto ročníku třináct duelů s průměrnou procentuální úspěšností 88, 8 % a za jedničkou týmu Johnem Gibsonem tak dostává větší prostor než v minulém ročníku. Gibson se postavil mezi tři tyče jedenadvacetkrát a má úspěšnost 90,6 %.

Dostál už se stal hvězdou internetu loni v březnu, když v duelu AHL trefou přes celé kluziště pečetil výhru svého San Diega proti Coloradu.