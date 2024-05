V Brně nezazářil ani nezklamal: Je to jen příprava, řekl po další prohře Dostál

Za A tým hokejové Komety odchytal jen dva extraligové zápasy, od kterých už uplynulo přes pět roků. Do rodné arény se brněnský rodák Lukáš Dostál vrátil o víkendu při Českých hokejových hrách jako gólman domácí reprezentace a posila z NHL. Nastoupil do čtvrtečního utkání s Finskem, které národní tým prohrál 1:4 a do nedělní partie se Švýcarskem, jež české mužstvo ztratilo 1:2. Dostál v domácí aréně nezazářil ani nezklamal.

Mexická vlna při utkání mezi českou reprezentací a Švýcarskem. | Video: Václav Petrů