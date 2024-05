Kouč Dostála z Komety: Když si stoupl do branky, bylo vidět, že v něm něco je

Co bylo patrné v Brně, se nyní dozvídá celá hokejová republika. Ta pěje ódy na mladého brankářského fantoma vychovaného v Kometě Lukáše Dostála. Ten ve čtvrtečním čtvrtfinále pokryl všech šestatřicet amerických střel a českému národnímu týmu vychytal senzační postup do semifinále domácího mistrovství světa po výhře 1:0 nad silným výběrem USA. Velký večer třiadvacetiletého brněnského rodáka si užil i trenér brankářů Jaroslav Odehnal, který byl u prvních Dostálových zákroků v šesti letech a v Kometě ho s přestávkami vedl až do juniorky.

MS v hokeji, Praha: Česko - USA | Foto: Deník/František Bílek