Mají pouze něco málo přes tři sta obyvatel, přesto se o víkendu staly jednou z nejskloňovanějších obcí v republice. Tady se totiž zrodil šampion. Z Bedřichovic, malé vísky spadající pod Šlapanice na Brněnsku, pochází národní brankářský hrdina Lukáš Dostál, jeden ze strůjců senzačního zlata české reprezentace na hokejovém mistrovství světa v Praze. A tažení národního týmu v čele s Dostálem ovlivnilo i hody, které se o víkendu v Bedřichovicích konaly.

Brankářský hrdina z MS v Praze Lukáš Dostál pochází z Bedřichovic. | Video: Václav Petrů

„Zrovna v sobotu při semifinále se Švédskem pršelo, a krojovaný průvod tak nemohl projít obcí. Hlavního stárka napadlo, že se přesuneme do sálu a pustíme si třetí třetinu. To bylo nádherné. Lukáš je fakt šikovný," lebedí si kolem pondělního poledne jeden z krojovaných stárků Jiří Schäffer.

Asi dvanáct hodin po zisku zlata v liduprázdné vísce na senzační úspěch místního "rodáka" odkazuje jen nápis s jeho příjmením napsaný křídou na hlavní ulici poblíž kostela. O víkendu se ale slavilo bujaře.

„Měli jsme veřejnou projekci finále v sále, přišlo asi šedesát lidí a napjatě jsme to sledovali," popisuje v místní hasičské zbrojnici dobrovolný hasič Jakub Velecký.

Právě za bedřichovickou hasičkou na místní antuce v minulosti Dostál podstupoval své první hokejové krůčky. „Antuka se napustila vodou, udělal se led a chodili jsme bruslit. Hráli jsme hokej i s ním. On že bude bránit, takže to bylo nefér, protože už tehdy šlo vidět, že nás převyšuje," usmívá se Schäffer.

Dostál, který v červnu oslaví čtyřiadvacáté narozeniny, se do Bedřichovic pravidelně vrací. „Byl vždy strašně hodný a pokorný. Dá se s ním bavit. Vůbec na něm není znát nějaká nervozita. Jak je klidný v zápasech, takový je i v reálu. Naposledy jsme na sebe mávli chvíli před mistrovstvím světa, když tu byl," vzpomíná Schäffer.

S jeho slovy souhlasí Velecký. „Je to obyčejný kluk, člověk ho vidí, jak jde se psem. Hrával s náma hokej za hasičkou. Je to obyčejná rodina, co si na nic nehraje," přesvědčuje.

Bedřichovice se díky Dostálově úspěchu několikrát skloňovaly i v televizních přenosech ze šampionátu. „Nečekali jsme, že se Bedřichovice tak budou řešit, protože se všude na internetu píše, že pochází z Brna, určitě je to pro nás zpestření. Jsem šťastný, že člověk, který tady s námi byl a kterého jsme potkávali, se dostal tak daleko a jeho jméno je známé," doplňuje Velecký.

Dostála po posledních dnech znají i lidé, kteří hokej jinak nesledují. „Nejsem přímo zdejší, ale vím, že odsud Dostál pochází. Vím, že se to tady hodně řešilo. Hokej nesleduju, ale je super, co se povedlo," zastavuje se žena ve středních letech procházející kolem návsi, která se představila jako Karolína.

Bedřichovičtí by nyní svého nejslavnějšího spoluobčana rádi přivítali. „Doufám, že se staví. Co jsem slyšel, mohlo by se něco uskutečnit, ale teprve se uvidí. Pro nás je to vzor. Vtipkovali jsme, že jak máme na kruháči Napoleona, tak tam dáme Dostála," poukazuje na závěr se smíchem Schäffer na dřevěnou sochu Napoleona, která se tyčí uprostřed kruhového objezdu před obcí.