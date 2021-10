Kometa si připsala čtvrtou porážku z posledních pěti zápasů. "Pro nás to bylo bohužel neúspěšné utkání, 3:0 pro domácí hovoří za vše. První gól jsme dostali v oslabení, kdy jsme udělali chybu. Soupeř pak přidal na 2:0, další gól jsme dostali v power-play. Bez gólu se nedá vyhrát, ale nedá se nic dělat, musíme se nachystat na další utkání," hlesl asistent brněnského trenéra Jiří Horáček.

V úvodní třetině zůstali gólmani Lukeš a Tomek neprůstřelní. První větší příležitost pohnout bezbrankovým stavem měl v sedmé minutě Kevin Klíma, strážce hostující branky Tomek však jeho pokus kryl a poradil si i s Blainovou dorážkou. Jen chvilku nato na něho nedokázal vyzrát ani Orsava, na druhé straně zazvonil Radovan Pavlík na konstrukci branky.

Ve 13. minutě neuspěl Lalancette, o chvilku později hráli Jihomoravané první přesilovku zápasu po Štohanzlově prohřešku a Lukeš se měl co ohánět. Poradil si s pokusy Muellera i Rotha, při Ďalogově ráně ho zachránila tyčka. Domácí pak špatně vystřídali a museli znovu do čtyř, ale ani Krištof na Lukeše nevyzrál.

Před polovinou utkání se první početní výhody dočkali i Východočeši, jen s tím rozdílem, že byli hned úspěšní. Oksanenův pokus se nejprve otřel o brankovou konstrukci, ale právě finský útočník pak našel po vyhraném buly Mountfieldu Filipa Pavlíka, jenž naservíroval puk Cingelovi a Královéhradečtí slavili vedoucí gól.

Lalancette pak ztroskotal na Tomkovi, se stejným výsledkem dopadla i příležitost Perreta s Jerglem. Na druhé straně neuspěl Magee.

Ve třetím dějství měl vyrovnání na holi Mueller, jenž zakončoval přečíslení dvou na jednoho, radost mu ale sebral znovu skvěle chytající Lukeš. Následně vyšel opět naprázdno i kanonýr Mueller. Domácí pak uklidnil druhý gól v končící 56. minutě: Gaspar si přikopl kotouč bruslí, ustál souboj s protihráčem a jeho zpětnou přihrávkou poslal do sítě neomylně Lalancette.

Brňané pak zariskovali s dlouhou hrou bez gólmana, potrestal je Koukal. "Měli jsme relativně dobrý vstup do utkání, ale první třetinu jsme si sami zkomplikovali dvěma vyloučeními. Kometa se dostala trochu na koně. V zápase jsme si pomohli přesilovou hrou, což bylo hodně důležité, protože to bylo 0:0 a my tak odskočili. Následovala pasáž, kdy nás Kometa tlačila a měla trochu navrch, my se nebyli schopni postarat o puk v útočném pásmu. Ve třetí třetině jsme odškočili na 2:0. Pak jsme to dobře odbránili a Kouky (Petr Koukal - pozn. red.) přidal na 3:0. Jsem rád, že jsme těžkému soupeři sebrali tři body a budeme se soustředit na další utkání," uvedl hradecký asistent trenéra Ladislav Čihák.

Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 30. Cingel (F. Pavlík, Oksanen), 56. Lalancette (Gaspar), 58. Koukal. Rozhodčí: Šír, Mrkva - Frodl, Komárek. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 3828.

Hradec Králové: Š. Lukeš - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Gaspar, McCormack, Kalina, Jank - Orsava, Cingel, Smoleňák - Oksanen, Lalancette, Lev - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Štohanzl, Koukal, Pilař. Trenér: T. Martinec.

Brno: Tomek - Ďaloga, Roth, Kučeřík, Holland, Gulaši, Bartejs - Mallet, Krištof, Mueller - L. Horký, Zaťovič, P. Holík - Kusko, Kollár, R. Pavlík - Rákos, Magee, Vincour - od 21. navíc Dočekal. Trenér: Kalous.