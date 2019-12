Holík se v prodloužení řítil sám na slovinského gólmana Gašpera Krošelje, jenže mezeru mezi jeho betony nenašel. „Šlo to dát líp, aby padl gól. Jak jsem jel, doufal jsem, že bude díra mezi nohama. Byla, ale nechal tam dobře hokejku a trefil jsem ji. Je to škoda, mohli jsme vyhrát,“ kál se brněnský útočník.

V čase 61:39 vystřelil domácím bod navíc Lunter. „Jsme rádi, že jsme vyhráli. Sice až v prodloužení, ale i to se počítá. Měl jsem už lehkou práci,“ ocenil střelec asistenci Ondřeje Najmana před odkrytou branku.

Kometa padla počtvrté z posledních pěti utkání a v tabulce jí ze sedmé pozice schází čtyři body na šesté Karlovy Vary. „Potřebujeme zase vyhrávat a dostat se z té řitě. Musíme udělat nějakou šňůru. Je to těžké, ale až se nám to povede, bude se hrát líp,“ podotkl Holík.

Po nahrávce si kuriózně připsali oba gólmani Krošelj i Karel Vejmelka. Hostům k úspěchu nepomohlo ani povedené vystoupení útočníka Tomáše Vincoura, který ve třetím utkání po návratu z hostování v Hradci Králové zaznamenal čtyři body za gól a tři asistence.

V první formaci tak parádně zastoupil zraněného kapitána Martina Zaťoviče. „Góly jsme dali, ale teď nebudeme řešit osobní statistiky. Tenhle zápas jsme si sedli, jenže máme jenom jeden bod. Už se těšíme, až budeme zase kompletní,“ řekl Holík.

Zatímco v první třetině se diváci branky nedočkali, v úvodních dvou minutách druhé části padly hned dva góly. Skóre otevřel dorážkou vlastní střely brněnský snajpr Peter Mueller, na druhé straně přispěchal s odpovědí Maris Bičevskis. A za chvíli bylo v domácích řadách ještě veseleji, když Bruslaře poslal do vedení v přesilovce Pavol Skalický dorážkou dělovky Martina Ševce od modré čáry.

Jenže stejně dobře naložili s přesilovkou za čtyři minuty i hosté, když se podruhé v zápase prosadil Mueller. Než stačil hlasatel ohlásit střelce druhé branky Komety, opět vedli domácí. Kombinaci čtvrté formace zakončil Najman.

Ze třetí třetiny uteklo 35 sekund a bylo opět vyrovnáno, když se z pravého křídla trefil Holík. Strhující podívaná pokračovala i nadále – Kometu dostal do vedení v přesilovce Vincour, ale tentokrát našli odpověď domácí, když se po vyhraném buly trefil Jakub Klepiš. „Dokázali jsme zápas otočit, jenže Mladá Boleslav zase srovnala. V prodloužení bylo první střídání naše, měli jsme dvě tutovky, ale nedali je. Bodu si vážíme, oproti jiným zápasům jsme předvedli dobrý výkon,“ hlesl asistent kouče Komety Kamil Pokorný.

Čtvrtá Mladá Boleslav se bodově dotáhla na třetí Plzeň. „Byl to vyrovnaný zápas, pro diváka parádní podívaná, padlo hodně branek. V prodloužení už jsme byli šťastnější. Jsme rádi, že jsme urvali druhý bod,“ liboval si mladoboleslavský trenér Radim Rulík.

Na druhý svátek vánoční Kometa od půl šesté večer přivítá pražskou Spartu.

BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno 5:4 v prodl. (0:0, 3:2, 1:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 22. Bičevskis (Pláněk, Krošelj), 28. Skalický (Ševc), 32. Najman (P. Kousal), 49. Klepiš (A. Zbořil), 62. Lunter (Najman) - 21. Mueller (Vincour, P. Holík), 32. Mueller (Vincour, Vejmelka), 41. P. Holík (Vincour, Gulaši), 47. Vincour (P. Holík, O. Němec). Rozhodčí: Lacina, Pražák - Komárek, Frodl. Vyloučení: 6:5, navíc Jeglič (Mladá Boleslav) 10 min. Využití: 1:2. Diváci: 3683.





Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc, Kurka, Dlapa, Pláněk, Hrbas, Fillman - Klepiš, A. Zbořil, R. Zohorna - J. Stránský, Bičevskis, Lunter - Šťastný, Jeglič, Skalický - P. Kousal, Najman, Flynn. Trenéři: Rulík a Patera.



Brno: Vejmelka - O. Němec, Bartejs, Baranka, Pyrochta, Svozil, Gulaši, Malec - Mueller, P. Holík, Vincour - Svačina, Plekanec, Horký - Kucsera, Lev, Orsava - Kratochvíl, Kusko, Jenyš. Trenér: Zábranský.