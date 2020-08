„Nepřekvapilo mě to. Nějak jsem vycítil, že jde o moji poslední sezonu v Kometě. Je tam hodně mladých hráčů, kteří si zaslouží dostat šanci, a tak je to dobré,“ přiznal pokorně s odstupem pro Deník Rovnost rodák ze slovenské Skalice.

S osudovým angažmá se mu loučilo těžce. „Je jasné, že to se mnou zahýbalo, protože jsem si uvědomil, že jedna z mých nejlepších hokejových etap končí. Padly na mě všechny vzpomínky, které jsem tam za ta dlouhá léta prožil a na které jsem nemyslel, protože jsem se vždy po sezoně hned soustředil na další,“ podotkl Malec, jenž nakoukl ve třiačtyřiceti zápasech v dresu Caroliny Hurricanes do NHL a v nejprestižnější lize světa se poté ještě epizodně mihnul v dresu Ottawy.

V Kometě okusil angažmá na dvě etapy. Do klubu přišel v roce 2010 a o tři léta později se poroučel do Chomutova. Tam vydržel rok a vrátil se znovu do Brna, kde kromě krátkého hostování ve Vítkovicích strávil dalších šest sezon. „Navždy mi tento čas zůstane v srdci, strašně si vážím, že jsem byl součást takového úžasného klubu a poznal tolik skvělých lidí. Jsem jim vděčný. Liborovi (Zábranskému – majitel a hlavní kouč Komety – pozn. red.), který mě i v těžkých chvílích podržel, všem spoluhráčům, rodině a blízkým kamarádům, stejně jako senzačním fanouškům Komety, kteří jsou obrovskou motivací pro hráče,“ dojal se populární Harry, jenž odehrál za slovenskou mužskou reprezentaci šestnáct zápasů. Z toho pět v předminulé sezoně, kdy si rovněž připsal své první a zároveň poslední dva body v národním týmu.

V tuto chvílí vše nasvědčuje tomu, že koncem v Kometě Malec uzavře také svou hokejovou kariéru. „Pokračování zatím nevidím moc reálně, ale dám tomu ještě nějaký čas, než se rozhodnu. Nějak se snažím udržovat v kondici,“ uvedl zadák, jenž si nikdy nezahrál slovenskou mužskou extraligu.

Mezidobí mezi koncem v Kometě a rozhodnutím o své budoucnosti vyplňuje časem věnovaným rodině. „Občas zajdu s kamarádem na brigádu. Při karanténě jsem spoustu času věnoval práci na domě a na zahradě a užíval si čas s dcerami,“ popsal Malec, který si za Kometu naposledy zahrál 23. února proti Olomouci v utkání, v němž Brno doma prohrálo 2:4.

A právě s hanáckým soupeřem se poprvé od té doby popasují jeho už bývalí spoluhráči v úterý při třetím zápase Generali Česká Cupu. Kometa od šesti večer hostí v DRFG Areně Olomouc už i se zámořským snajprem Peterem Muellerem v týmu. „Přeju Kometě, aby byla zdravá a úspěšná,“ vzkázal Malec.