Poprvé v kariéře přijel v rozjeté sezoně hokejové extraligy v roli soupeře na místo, kde zažil nejopojnější momenty své kariéry. Jeden z hlavních strůjců dvou mistrovských titulů Komety Marek Čiliak měl tentokrát za úkol zpacifikovat brněnské střelce. Současnému brankáři Českých Budějovic se to povedlo jen částečně. V dresu Motoru lapil třicet střel svých bývalých spoluhráčů a vychytal novému týmu aspoň bod, když duel skončil po šedesáti minutách nerozhodně. V nájezdech ovšem uspěli střelci Komety a extraligový nováček si tak po porážce 3:4 na první výhru musí počkat.

Dlouholetá opora Komety Marek Čiliak přestoupil do Českých Budějovic. Se svým novým klubem v Brně prohrál 3:4 po samostatných nájezdech. | Foto: Ivo Dostál/HC Kometa Brno

„Byl to smutný návrat do Brna, každý to vidí,“ poukázal třicetiletý rodák ze Zvolenu na skutečnost, že se dohrávané utkání třetího kola uskutečnilo před prázdnými tribunami.