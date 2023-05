Jeho jméno mezi ostatními oznámenými posilami hokejové Komety mohlo zapadnout. Nenápadný útočník Martin Kohout přichází do Brna po jedenácti sezonách v Karlových Varech, v předposlední na západě Čech se nicméně zařadil mezi nejproduktivnější hráče karlovarského celku a nasbíral tehdy stejně bodů jako Jakub Flek, jehož rok po jeho přestupu do Komety následuje. Z Karlových Varů spolu s ním do Brna zamířil i gólman Štěpán Lukeš.

Martin Kohout (na snímku vpravo) si poprvé zahraje extraligu jinde než v Karlových Varech. | Foto: ČTK

„Je dobře, že jsme přišli takto ve dvou. Když jsme přijížděli na první trénink s Kometou, byla tam nervozita, přece jenom jsem byl dlouhé roky v jiném klubu, tak bylo příjemné přicházet do kabiny ve dvou," přiznává osmadvacetiletý rodák z Rožnova pod Radhoštěm.

Proč jste se rozhodl po letech pro změnu?

Potřeboval jsem ji. Přišlo mi, že už jsem stagnoval a neměl již víc co dát. Vypršela mi tam navíc smlouva. Doufám, že jsem udělal dobře.

Vybíral jste z více možností. Co rozhodlo pro Kometu?

Vybral jsem si ji kvůli fanouškům. Vždy se mi líbila zdejší atmosféra, to byl ten nejrozdílovější faktor.

Hrálo roli i to, že jste se podstatně přiblížil Vsetínu, odkud pocházíte?

To ne, s rodinou jsme už dlouhé roky byli v Karlových Varech, takže to faktor úplně nebyl.

A ambice klubu?

Ano, ve Varech jsme se roky nedokázali dostat přes předkolo, hledal jsem klub, který má vysoké cíle.

Na západě Čech jste ale strávil jedenáct sezon, což je na české poměry nezvykle dlouho. Sedělo vám to tam?

Ze Vsetína jsem odcházel v sedmnácti kvůli MHL, ruské mládežnické lize, která se tehdy ve Varech hrála. Potom jsem se snažil dva tři roky dostat napevno do áčka, takže zas tak dlouhá doba to v prvním týmu nebyla. Byl jsem ale ve Varech spokojený a měl prostor, nemůžu proti klubu říct nic špatného. Jen ta poslední sezona se už nepovedla.

V té jste zdaleka nezopakoval své bodové maximum 35 bodů z ročníku 2021/2022, když jste tentokrát nasbíral v základní části 23 bodů…

Mohlo to být o tisíc procent lepší. Trvalo mně dlouho, než jsem se do toho dostal, takže doufám, že v novém působišti to bude od začátku lepší.

V Kometě vás ale čeká zřejmě konkurenčnější prostředí, že?

Určitě, hráči jsou tady daleko kvalitnější, uvidíme, kam budu pasovat. Na to řešit s trenéry, jakou roli budu v týmu mít, je ale ještě čas.

Jaké si ale v Brně kladete cíle?

Věřím tomu, že se sezona povede a že se udělá velký úspěch.

Jaké zatím máte pocity po prvních dnech v týmu?

Kluci jsou super, už je všechno v pohodě, nervozita opadla. Ještě ráno před prvním tréninkem (Kometa zahájila přípravu v úterý 9. května - pozn. red.) mě děsilo, co bude, ale všechno se vyvíjí dobře, příprava je pěkně naplánovaná. Líbí se mi, jakým způsobem je vedená, mám tento přístup rád a posilovnu celkem v oblibě.

Na světovém šampionátu jsou dva vaši spoluhráči z Varů Ondřej Beránek s Jiřím Černochem a Jakub Flek, který až do loňského přestupu do Komety hrál taky za Energii. Co říkáte na to, kolik hráčů z Varů se dostalo do nároďáku?

Jsem za kluky rád a všem to přeju. Měli trochu výhodu v tom, že byli součásti týmu už od prvního kempu, takže měli prostor se ukázat. Všichni ale potvrdili své kvality a hráli výborně.

Martin Kohout

Narozen: 17. ledna 1995

Post: levé křídlo

Současný klub: Kometa Brno

Bývalé kluby: Vsetín, Karlovy Vary, Kadaň, Jihlava.

Úspěchy: mistr Chance ligy (2016), postup do extraligy (2018), mistr extraligy do 18 let (2013)