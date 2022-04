Není to teď v Brně trochu sebevražedná mise, když má klub za sebou dvě nevydařené sezony a evidentně nyní mezi špičku nepatří?

Pár lidí mi řeklo, že bych měl zůstat ve Varech, kde je tým už hotový a mužstvo stabilizované. Ale Kometa je Kometa, touha hrát nahoře je v klubu patrná počínaje Liborem (Libor Zábranský – majitel klubu – pozn. red.) a konče posledním vrátným. Že se chvíli nedaří a tým nemá výsledky, jako očekává veřejnost, to je přechodné období. Věřím, že se Kometa zase vydá nahoru.

Jak se potkávají vaše představy o nových posilách s představami majitele Zábranského?

Určitě se potkáváme. Do klubu by nepřišel hráč, na kterém bychom se neshodli. Funguje to velmi dobře. Samozřejmě je tam z mé strany vytipovávání hráčů. Poslední slovo má Libor, což tak ale funguje v každém klubu. Je logické, že o tom rozhoduje majitel. Zvlášť když žijeme v době covidové a válečné, což ovlivňuje rozpočty. Je hezké si nasmlouvat hráče, ale je třeba taky na ně mít.

Váš realizační tým, v němž zatím figurujete vy a Jiří Horáček, by mohl doplnit kouč ze zahraničí. Jak se na tuto možnost díváte?

Je to v jednání, takže zatím se k tomu nevyjadřuju.

V Kometě budete mít pod sebou hvězdná extraligová jména jako Martina Zaťoviče, Petra Holíka, a pokud zůstane, i Petera Muellera. Jaká to bude změna oproti Karlovým Varům?

I tam jsem pracoval se jmény, jako jsou Venca Skuhravý, Tomáš Rachůnek nebo Filip Novotný, která mají v extralize zvuk. Navíc jsem dělal v Kometě asistenta trenéra a nikdy jsem s klukama jako Martin Erat nebo Martin Zaťovič neměl problém, spíš naopak.

V Kometě se mi dělalo dobře, přestavba ale potrvá, míní loučící se Kalous

V čem vám angažmá ve Varech tak sedlo, že jste tam vydržel tak dlouho? To už se v extralize jen tak nevidí.

Jednak mi pomohla znalost prostředí a paradoxně taky to, že jsem přebíral tým, který sestoupil z extraligy do první ligy. Mohli jsme to postavit na mladých, které jsme obehráli v první lize. Potom jsme sice zase museli dost obměnit kádr, ale ta cesta, kterou jsme se vydali už v první lize, se ukázala jako dobrá. Teď jsou někteří hráči v reprezentaci, z čehož mám velkou radost.

Ačkoliv jste z Brna odešel v roce 2017, stále jste s Kometou udržoval kontakt…

Ano, měli jsme na stadionu Komety s Karlovými Vary vždy základnu, když jsme měli trip na Moravu, kdy jsme hráli v Brně a pak třeba ve Zlíně nebo Olomouci. Byl to takový náš základní tábor, kde jsme to rozbalili a trénovali tam.

Předtím jste bydlel v Kobylí na Břeclavsku, vrátíte se tam?

Ne, v Kobylí zůstal bydlet můj syn s bývalou přítelkyní. Dojížděl jsem tam ale i po přestěhování do Varů za synem. Teď se poohlížím po bydlení v Brně.

K jižní Moravě máte vřelý vztah…

Ano, mám tam syna, který odmalička nastupoval za Kometu, od května bude v klubu chytat za devátou třídu. V podstatě jsem tedy z Komety ani neodešel. A taky mám ve Vrbici sklep. Můj bývalý tchán má vinařství, takže mě to trošku učarovalo a s kamarády od hokeje tam máme sklípek. Tyto věci jsou mi hodně blízké.

Hlavní trenéři Komety

po postupu do extraligy

9/2009: Vladimír Kýhos

9/2009 – 11/2009: Pavel Pazourek

11/2009 – 1/2011: Vladimír Jeřábek

1/2011 – 3/2011: Ladislav Lubina

5/2011 – 2/2013: Zdeněk Venera

3/2013 – 5/2015: Vladimír Kýhos

5/2015 – 2/2016: Alois Hadamczik

5/2016 – 4/2019: Libor Zábranský

5/2019 – 11/2019: Petr Fiala

11/2019 – 3/2021: Libor Zábranský

4/2021 – 4/2022: Jiří Kalous

4/2022: Martin Pešout