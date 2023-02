Pešout se vrací do dobře známého místa, v Chomutově v letech 2008 a 2009 v prvoligových časech klub trénoval. „Oslovuje mě enormní snaha klubu dostat se do první ligy i kvalita kádru, který je na druhou ligu nadstandardní,“ prohlásil pro klubový web Pešout, který už byl s týmem i při tréninku na ledě.

Zase ten Řezníček. Střelcům vévodí o 3 góly, překonání bratra v brance neslavil

Chomutov hrál ještě v roce 2019 extraligu, poté ale klub sestoupil do Chance ligy a před třemi lety kvůli dluhům spadl až do krajské ligy. Z ní v minulém roce postoupil do druhé ligy, odkud se hodlá dostat do Chance ligy. V tabulce západní skupiny druhé ligy patří Chomutovu druhá pozice za suverénními Letňany.

Pešout si vyzkouší první angažmá ve druhé lize v kariéře. Poslední léta trénoval v extralize. Pět let vedl v nejvyšší soutěži Karlovy Vary a před sezonou se stal novým koučem Komety. Tam ovšem vydržel jen do prosince, kdy byl po nevydařených výkonech týmu odvolán.