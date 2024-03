V uplynulé základní části dokázal, že ještě nepatří do VIP lože nebo na tribunu. Kapitán hokejové Komety Martin Zaťovič oproti minulé sezoně zdvojnásobil svůj počet bodů z patnácti na jedenatřicet a patřil mezi důležité postavy týmu. Od neděle ho s brněnským celkem čeká čtvrtfinálová série s Litvínovem, Zaťovič tak zahájí již své sedmé play-off v brněnském klubu.

Martin Zaťovič načne v Kometě už své sedmé play-off extraligy. | Foto: HC Kometa Brno

„Už, ať to začne, pauza je dlouhá, ale odpočinuli jsme si a nabrali sily. takže to snad bude dobré,“ přesvědčuje trojnásobný extraligový šampion, který se v roce 2009 radoval z titulu v Karlových Varech a v letech 2017 a 2018 právě v Brně.

V přestávce mezi základní částí a play-off se věnoval rodině. „Mám dvě děti, takže to byl jiný fofr, to je furt něco kolem nich, takže tak jsem si odpočinul,“ usmívá se Zaťovič.

Sledování předkola přitom vypustil. „Obecně hokej moc nesleduju, podívám se jenom na výsledek, ale to tak všechno,“ přesvědčuje devětatřicetiletý rodák z Přerova.

Ten má za sebou stejně jako celý tým povedenou základní část, kterou v předposledním kole v Liberci korunoval svou 250. trefou v kariéře v extralize a reprezentaci, díky níž se dostal do Klubu hokejových střelců. „Věděl jsem před sezonou, že mi k té metě chybí čtrnáct gólů. To jsem si ale říkal. Ty brďo, po loňské sezoně, jaká byla, je to hodně daleko. Neupínal jsem se k tomu a vyšlo to, což je super, teď jsou ale před námi jiné mety,“ uvědomuje si Zaťovič.

Kometa chce zase po letech zažít úspěch v play-off, brány semifinále naposledy otevřela v roce 2019, kdy přehrála 4:0 na zápasy Hradec Králové. „Musíme se dívat na každý zápas a čtyřikrát vyhrát s Litvínovem. Bude to těžký soupeř, z těch sedmi dalších týmů si už člověk nemůže moc vybírat. S Litvínovem nepůjde o nic jednoduchého, bude to vyrovnaná série,“ předpovídá Zaťovič.

Brňané ale vstupují do play-off napumpovaní sebevědomím po úspěšné základní části, kterou zakončili na čtvrté příčce. „Tým se stabilizoval. Udělaly se dvojice a trojice v útoku. Jde znát, když s někým hrajete deset nebo patnáct zápasů, než když nastupujete vždycky s někým jiným,“ lebedí si lídr brněnské kabiny, který naskakuje ve formaci s Lukášem Cingelem a Jakubem Flekem.

Prospět mohla Kometě i nezvykle dlouhá pauza. Mezi posledním utkáním základní části proti Třinci a úvodním duelem čtvrtfinále uplyne čtrnáct dní. „Volno nám pomohlo. Někteří doléčili i šrámy, takže jsou všichni v pohodě,“ dodává Zaťovič.