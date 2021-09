„Doufám, že to bude restart hokeje, ale i Komety a sportu u nás. Že se vrátí do normálních kolejí, stejně jako Kometa, která patří dopředu. Deváté místo byla sportovní tragédie,“ uvedl Zaťovič.

Jaké tedy máte konkrétní ambice?

V Kometě jsou vždy ty nejvyšší cíle. Bude to ale těžké, protože stejný cíl má spoustu dalších týmů. Mužstva se hodně obměnila, bude to zajímavý ročník, těším se na to.

Bude tato sezona hodně odlišná od předchozí?

Přijdou lidi a doufáme, že ve velkém počtu. U nás se vyměnila půlka kádru, takže se těším a jsem zvědavý, co nový ročník přinese a že Kometu zvedneme.

Co říkáte na nové tváře v kabině?

Žádný problém není, všichni zapadli, některé kluky znám třeba i z dřívějška, všechno bylo v pohodě. Je jich víc nových, dobře se zvedají i ti naši mladí. Příprava je ale jedna věc a teď se ukáže v sezoně, extraliga je těžká soutěž. Nicméně některé nové kluky třeba neznají moc ani fanoušci, teď mají šanci ukázat se a být přínosem nejen pro nás, ale pro celou extraligu.

V kabině je nyní pět Slováků…

Nejenom Slováci, ale taky Američani… (smích) Už je to těžší, už jsme v menšině, musíme bojovat. (smích)

Jak se vám zamlouvala spolupráce s Lubošem Horkým, který v přípravě nahradil v prvním útoku absentujícího Petera Muellera?

Je to pravák stejně jako Peter, takže v tomhle se to nezměnilo, navíc taky rychle bruslí. Luboš je připravený kdykoliv Petera nahradit. Jsem s ním spokojený a líbí se mi, jaký hokej hraje. Postrkuju ho už delší dobu, ať ještě roste a víc boduje, ať nezůstane na stejném místě.

Jak velká je to změna s novým trenérem Jiřím Kalousem?

Každá změna kouče je výrazná, protože každý trenér má svoje věci, které chce praktikovat. Navíc máme nového kondičního kouče. Všechno si sedá. Trenér má svou vizi, kterou nás vede.

Jste v kontaktu s majitelem a bývalým hlavním trenérem Liborem Zábranským?

Jo, vídáme se docela často, takže je to v pohodě.

Očekáváte se že na stadiony vrátí stejný počet fanoušků jako před koronavirem?

Doufám, že ano. Bylo by to pro nás pozitivní, protože lidi nás ženou dopředu. Taky bude dobré, když společnost zase dostane zábavu.

Bude to teď velká změna zase hrát před lidmi?

Už v přípravě šlo vidět, že jde o něco jiného než před prázdnými tribunami. Musíme zachovat chladnou hlavu a nezbláznit se. Je důležité dobře rozjet sezonu.

Ročník zahájíte na ledě Karlových Varů, co od duelu očekáváte?

Vary jsou těžký a bruslivý soupeř. Spousta kluků se bude chtít ukázat, navíc to půjde v televizi. Čekám nějakou divočinu, kde padne hodně gólů. Trenéři nebudou mít radost, ale bude to tak. (smích)