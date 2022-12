„Nový kouč se nám snažil vštěpit nové věci, které po nás chce, hlavně co se týče napadání a dalších různých variant hry,“ popisuje pro Deník Rovnost první změny kapitán mužstva Martin Zaťovič, který prožívá svou bodově nejslabší sezonu, když jich v šestadvaceti zápasech zaznamenal jen osm.

Bude se tedy pod novým koučem měnit styl hry?

Uvidíme. Vypadá to, že se zaměříme na celoplošný hokej, rychlé napadání, které bude vyžadovat bruslení. Uvidíme, jak se nám to povede zkombinovat. Patrika Martince sice znám osobně, ale nikdy jsem pod ním nehrál.

Cítil jste, že změna na trenérském postu byla potřebná?

No potřeba… (zamyslí se) Výsledky v posledních zápasech nebyly dobré. Vyšlo to tak, že se odvolal a změnil trenér. Jenže kouč na ledě není. Všechno musíme uhrát sami. Doufám, že se to otočí.

Kometa od začátku vyznávala pasivnější styl hry, při němž vás soupeři leckdy přestříleli. Ukázal se jako neúčinný?

To nevím. V říjnu jsme vyhráli kvantum zápasů a posbírali s ním spoustu bodů. Potom jsme sice prohráli osm zápasů, ale předtím jsme ty body měli.

Čím tedy je ten markantní rozdíl, že zatímco před první reprezentační přestávkou Kometa pořád vyhrávala, po ní vršila jednu prohru za druhou?

To právě nevím, dost nad tím přemýšlíme. Asi tam jde o nervozitu. Nevyšly nám dva tři zápasy a už jsme strašně nervózní. Musíme nastavit hlavy, abychom vyhráli jeden nebo dva zápasy a od nich se odrazili.

Na střídačku se opět vrátil majitel Libor Zábranský. Jak vnímáte jeho návraty?

Někde řekl, že tam chce být, aby z toho pro nároďák nevypadnul. Uvidíme, jak to půjde. Musíme věřit, že si vše sedne. Každý v tom klubu se snaží, abychom se zlepšili a dělá pro to všechno.

Mění se přístup hráčů, když jsou na trénincích i v zápasech přímo pod dohledem majitele?

Nevím, jestli je to o přístupu. Na tréninku makáme všichni fakt hodně. Zápasy nám ale nejdou, strašně rychle se složíme psychicky. I když snahu máme, potom to i skrz hlavu prohrajeme.

Můžete psychické pohodě nějak napomoct vy jako kapitán?

Párkrát jsme si situaci vyříkali. Nikdo nechce udělat chybu a opravdu hodláme vyhrávat… Bohužel opakovaně děláme individuální chyby. Musíme zapracovat na soudržnosti, abychom bránili i útočili v pěti hráčích.

Může hrát roli, že někteří hráči nezvládají tlak, který se pojí s hraním v Kometě?

Může. Máme i mladé kluky, kteří se s takovým náporem nikdy nesetkali. Pořád je nás tam ale dohromady nějakých dvacet, tak se s tím musíme vypořádat.

Vám se bodově nedaří. Cítíte, že i vy byste mohl přispět víc?

Samozřejmě těch gólů mohlo být víc. Na druhou stranu se produktivita rozprostřela do víc formací, než v minulých sezonách, takže logicky o část bodů přijdu.

Na vás jako na kapitána je možná největší tlak. Jak se s ním vypořádáváte?

Tlak je tu pořád stejný velký už od doby, kdy jsem do Komety přišel. Teď se jen musíme z toho útlumu dostat.