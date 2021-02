Brno navíc právě teď prochází nejtemnějším obdobím, když vyhrálo jen dva z posledních osmi duelů. „Vypadá to, že přímý postup do play-off už se nás netýká. Musíme své výkony vygradovat, ať máme patřičnou formu do předkola,“ říká pro Deník Rovnost šestatřicetiletý trojnásobný extraligový šampion, který jako jediný hráč Komety nevynechal v tomto ročníku jediný zápas.

Pomůže vám psychicky úterní výhra 4:2 v Českých Budějovicích?

Pro nás jde o důležité vítězství. Už to bylo na hraně a tohle jsme potřebovali.

Čím si vysvětlujete, že jste po sérii výher zkraje roku zapadli do šňůry porážek? Bylo to náročnými soupeři z vrchního patra tabulky?

Možná to bylo i tím. Ale měli jsme tam smolná utkání, která jsme si prohráli na konci. Tím, jak jdou duely rychle za sebou, přeneslo se to potom s námi do dalšího zápasu. Možná jsme pak smolné porážky měli v hlavě.

Po sobotním nezdaru s Litvínovem 3:4 zněla z týmu ostrá slova. Zvyšoval jste v kabině hodně hlas?

Viděli jsme, že to nebylo dobré. Měli jsme to jasně pod kontrolou a takový zápas je třeba doma vyhrát. Byli jsme z toho zklamání a frustrovaní. Řekli jsme si ale vše víceméně v klidu, nemělo cenu na sebe hodně řvát, všechny to štvalo.

Jak je těžké udržet týmového ducha v kabině, ve které se už protočilo skoro pětačtyřicet hráčů v sezoně?

Samozřejmě trvá, když se prostřídá tolik hráčů, než se všechny formace sehrají. Každý zásah do sestavy to potom trochu zbrzdí. Doufám, že teď už si vše sedne.

Jak jste spokojený s výkony vaší první formace?

Jo, tak jsme zkušení hráči a víme, co máme hrát, snažíme se to taky plnit. Chystáme se na konec, kdy je třeba to rozbalit naplno. Pořád je co zlepšovat.

Je vaše velká nevýhoda, že na tribuny nesmí fanoušci?

V Brně je specifické prostředí, které nás žene kupředu. Hrát bez diváků na nás dost dopadá. Určitě by nám pomohli a s nimi na tribuně bychom byli v tabulce úplně jinde. Sezona je celkově divná.

Smazává se v tomto ročníku výhoda domácího prostředí?

Řešili jsme to teď s klukama a výhoda domácího zimáku fakt neplatí. Člověk občas ani neví, kde se hraje. (smích) I když samozřejmě zná aspoň dobře ten led a prostředí… S fanoušky je to ovšem ještě úplně o něčem jiném.

Jak snášíte nahuštěný program tří zápasů týdně?

Skoro se netrénuje, protože jen cestujeme a hrajeme. Ze začátku to pro nás bylo ještě těžší, ale zase vnímám pozitivně, že vůbec můžeme hrát.

Jak jste bral odchod Ondřeje Němce do Sparty? V roce 2016 jste spolu přišli do Brna…

Bylo zajímavé sledovat celou situaci. Samozřejmě když odchází hráč, který tady byl dlouho, tak to prožíváte. Ale takový je prostě hokejový život.