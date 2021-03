„Děláme v první formaci, co můžeme. Na vrchol v podobě play-off musíme být připraveni. Na něj se taky soustředíme,“ zmiňuje trojnásobný extraligový šampion.

Do fenomenální fazóny se rozparádil především Zaťovičův parťák z první formace Peter Mueller, jenž vévodí extraligové produktivitě se čtyřiašedesáti body a pravděpodobně se stane prvním cizincem, který v samostatné extralize ovládne produktivitu. „Super, že mu to tam tak padá. Musí to hlavně přinést týmový úspěch. Pracujeme na tom, aby bodování vyhrál. Celou první formaci teď hraní hodně baví,“ podotkl služebně nejvěrnější hráč Komety, jenž do klubu přišel před pěti lety.

S parťáky se mu daří ještě vylepšit početní převahy, i při úterní prohře 2:3 po prodloužení s Olomoucí se Kometa z jediné přesilovky prosadila. „Používáme furt stejný vzorec, který se snažíme vždy časem nějak doplnit a přijít s něčím novým,“ přiznává Zaťovič.

Přestože Kometa aktuálně tahá sérii osmi zápasů, v nichž bodovala, Zaťovič úspěšnou pasáž dlouhodobé části nepřeceňuje. „Možná, že těch zápasů už je tolik a rychle po sobě, že už i naši soupeři polevují. Valíme dál,“ zmiňuje k hektickému tempu železný muž, jenž v posledních čtyřech sezonách vynechal jediný zápas.

Brnu zbývají v základní části odehrát závěrečné dva duely. V tabulce se nachází ve vyrovnané pasáži, v níž dělí sedmé Pardubice a desáté Vítkovice pět bodů.

Kometa je na osmé příčce zaručující začátek série předkola na domácím ledě, ovšem na deváté Karlovy Vary má náskok pouhého bodu a desáté Vítkovice ztrácí dva. „Je určitě výhodné začínat doma především kvůli cestování. Vyplatí se odehrát první dva zápasy v naší aréně,“ myslí si brněnský kapitán.

Nejreálněji se v tuto chvíli jeví, že si Kometa zahraje o postup do čtvrtfinále v sérii hrané na tři vítězství s Karlovými Vary, nebo Vítkovicemi. Teoreticky ovšem Brno může narazit také na Pardubice nebo v tuto chvíli jedenáctý Litvínov. „Je to opravdu zamotané a dostat můžeme kohokoliv. Je mi jedno, kdo na nás vyjde, nemám nikoho vybraného,“ podotýká Zaťovič ke kvartetu potenciálních soupeřů, z nichž Kometa ještě nikdy ve vyřazovacích bojích nehrála proti Karlovým Varům.

Před středečním startem předkola si Kometa zahraje ještě ve dvou namáhavých bitvách v základní části. V pátek od šesti hodin večer se představí na ledě vedoucí Sparty a v neděli uzavře první fázi ročníku domácím soubojem s Pardubicemi. „Musíme vyhrát oba zápasy, souboj se Spartou bude jako vždy vyhrocený,“ těší se lídr brněnské kabiny.