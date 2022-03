Byla Kometa jasná volba, nebo jste uvažoval vzhledem k těm posledním dvěma nepříliš povedeným sezonám týmu i nad jinými možnosti?

Chtěl jsem zůstat v Brně, jsem rád, že jsme se dohodli. Od prvního dne, co jsem přijel, se tu cítím dobře a není důvod nic měnit. Navíc to není tak, že bych byl bez ambicí. Ty mě naopak ženou dopředu a chci v Brně vyhrát titul.

Končící sezona přitom nebyla nic moc. Jak se na ni zpětně ohlížíte?

Sezona bylo složitá. Pro Kometu je to neúspěch. Sešlo se ale strašně moc věcí, pořád jsme měli někoho zraněného, skoro vůbec jsme nehráli v kompletní sestavě. Pořád se to točilo, jeden přišel, druhý se zranil.

Jak složité pro vás jako pro kapitána bylo držet partu, když se v kabině protočilo skoro padesát hráčů?

Je to velká fluktuace, ale když někdo nový přišel, problém v kabině nebyl. Spíš šlo o to, že někdo nebyl sehraný a musela se měnit sestava.

Značí poslední dvě sezony, že Kometa je v přestavbě a fanoušci by měli být trpěliví?

Uvidíme, jak to bude letos, jak se změní kádr, musí se to poskládat znovu. Je třeba vytvořit kostru, kolem které se to nabalí a půjdeme za úspěchem. Furt přemýšlím tak, že se doba ustálí a poskládáme mančaft, který před plnými stadiony udělá nějaký úspěch. Doufám, že tým zůstane víc pohromadě a nebude tam taková odchodovost. Taky musíme doufat, že se nám vyhnou zranění a nemoci, protože to bylo hrozné.

Jednání o nové smlouvě běží také s Peterem Muellerem. Jak důležitý hráč je to pro Kometu?

Za čtyři roky ukázal, co umí, vyhrál bodování a každý vidí, o jak důležitého gólového hráče jde. Bylo by těžké ho nahradit.

Spekuluje se o tom, že novým trenérem Komety se stane Martin Pešout, kterého si pamatujete jako asistenta v sezoně 2016/2017, jaký je to kouč?

Uvidíme, jaké kdo bude mít pravomoce a jakou podobu realizační tým dostane. Necháme se překvapit, jak se to vymyslí.

Majitel Komety Libor Zábranský se s vašim bývalým spoluhráčem Martinem Eratem stali asistenty nového reprezentačního kouče Kariho Jalonena. Co na to říkáte?

Byli jsme překvapení, když to na nás vyběhlo. (smích) Myslím, že Martin tam přenese věci z hráčské kariéry, hokeji rozumí. Sám jsem zvědavý, jak si se zahraničním trenérem povedou. Myslím si, že to bude v pohodě.

Chystáte se někam na dovolenou?

Spíš to procestujeme tady kolem a zajedeme na hory.

Martin Zaťovič v Kometě Brno

počet sezon: 6

sezona 2021/2022: 58 zápasů, 14 gólů, 28 asistencí, 42 bodů, play off: 5 zápasů, 3 body (1+2)

nejlepší individuální sezona: 2019/2020: 51 zápasů, 50 bodů (29+21)

úspěchy: mistr extraligy 2017 a 2018, nejlepší střelec play-off 2019