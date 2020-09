Co od „covidového“ ročníku očekáváte?

Těžko říct, lepší je na to nemyslet. Člověk se nemůže pořád zaobírat tím, co bude. Nestačí než doufat, že se situace kolem pandemie nějak zlepší, vytvoří se vakcína a budeme normálně fungovat.

Doplatí Brno na omezení v souvislosti s čínským virem víc než jiné týmy?

Pro Kometu jde samozřejmě o obrovský problém. Jsme tu zvyklí na 7700 fanoušků a vyprodáno, teď jich bude míň. Ostatní týmy třeba na takovou podporu zvyklé nejsou. Navíc jde o ztráty pro klub, který přijde o příjmy ze vstupného.

Už jste si v Kometě krátké omezení kvůli hrozbě koronaviru prožili. Minulý týden jste kvůli zvýšeným teplotám na pět dní přerušili přípravu. Jak se vracelo na led?

Je to samozřejmě dost znát, ale na druhou stranu, na prvních trénincích po návratu jsme do toho o to víc šlápli.

Může vás taková pauza negativně ovlivnit?

Všichni jsme při chuti. Když už máme vidinu ostrého extraligového startu, bereme vše o to vážněji a šlapeme do tréninku naplno. Věřím, že se do toho do pátku dostaneme.

Jak hodnotíte přípravu?

Začátek nebyl optimální. Zapojovali jsme do hry dost mladších hráčů a nehráli úplně na výsledek, i když o něj samozřejmě jde v každém utkání. Forma ale stoupala a v posledních zápasech už jsme se přiblížili hře, kterou chceme předvádět. Pokrok byl viditelný.

Vaše lajna byla v posledních kláních dost vidět. Už předvádíte hru, jakou chcete?

Rezervy jsou vždy, ale naše lajna podává výkony jako standardně. Těšíme se na začátek sezony. Příprava je sice fajn, ale sezona je úplně o něčem jiném.

Není Kometa až příliš závislá na bodech vaší formace?

Vyplývá to z toho, kolik dostáváme prostoru na ledě. Když jsme na něm tak často, tak samozřejmě, že se od nás očekávají body.

Do Brna jste přišel v roce 2016 a od té doby se klub dost proměnil. V současném kádru je několik hodně zkušených hráčů a spoustu mladších. Jak se daří stmelit kolektiv?

Věková mezera mezi mnou a mladšími hráči se pořád natahuje, to je pravda. (smích) Spousta mladších kluků už tu nějaký pátek je a teď bude na nich, aby se chopili šance a zachytili extraligové tempo.

Martin Zaťovič v Kometě Brno

2016/2017: 50 zápasů*, 25 bodů (18+7)

2017/2018: 66 zápasů*, 39 bodů (14+25)

2018/2019: 62 zápasů*, 51 bodů (29+22)

2019/2020: 51 zápasů**, 50 bodů (29+21)

Úspěchy: mistr extraligy (2017 a 2018), nejproduktivnější hráč a nejlepší střelec týmu (2019/2020)

*včetně play-off

** pouze základní část