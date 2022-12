Kometa stihla vyrovnat šestnáct vteřin před první sirénou, kdy nedorozumění domácí obrany potrestal tvrdou ranou Jan Ščotka. "Ani si nevzpomínám, kdy naposled jsem dal gól. Ale už při příchodu do Brna jsem říkal, že tady nejsem kvůli statistikám, ale kvůli týmovým úspěchům," přiznal šestadvacetiletý obránce, jenž čekal na gól od loňského března, kdy se trefil ještě v dresu Litvínova.

Řečtí ultras v Brně: fotbalová atmosféra, pískot při podání i konec s policií

Rozhodující trefu zaznamenal ve druhém dějství Oscar Flynn, jenž si najel mezi kruhy na nádhernou přihrávku Michaela Frolíka a svým gólem zařídil ve 29. minutě Bílým Tygrům tři body. "Byl to zlomový moment zápasu. Vytvořili jsme si v první třetině dostatek šancí, ale nebyli jsme produktivní. Měli jsme odskočit na rozdíl více branek, závěr mohl být klidnější," mrzelo jinak spokojeného libereckého kouče Patrika Augustu.

Přestože jeho svěřenci vyhráli pouze o gól, ve statistice střel na branku Kometu převálcovali 38:19. "Je to málo. Už delší dobu se bavíme, že musíme hru zjednodušit a házet to na bránu. Nevím, jestli je to nějaký blok v hlavě, ale nedáváme moc gólů," netajil Ščotka.

Jeho slova potvrdil i brněnský lodivod. "Předvedená hra se mi líbila, směrem dopředu kluci předvedli zajímavé věci, ale jednoznačně musíme víc střílet. Když nejsou střely, nemůžeme dávat góly," nehledal Martinec výmluvy.

OBRAZEM: Společné vítězství za pět set tisíc. Procházka předal šek onkologii

Brňané se po porážce propadli na desáté místo tabulky, za nimi jsou pouze celky Litvínova, Karlových Varů, Českých Budějovic a posledního Kladna. Kometu čekají do konce roku ještě tři zápasy. V pondělí od pěti hodin odpoledne nastoupí na ledě čtvrtého Třince, o dva dny později doma přivítá Hradec Králové a kalendářní rok zakončí 30. prosince v Plzni.

Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 5. Derner (A. Najman, Flynn), 29. Flynn (Frolík, Derner) - 20. Ščotka (Holík, Flek).

Rozhodčí: Hejduk, Vrba - Kajínek, Hynek.

Vyloučení: 2:4.

Bez využití.

Diváci: 4770.

Bílí Tygři Liberec: Kváča (Neužil) – Ivan, Nedomlel, Kolmann, Melancon, Derner, Štibingr, Šedivý – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Frolík, A. Najman, Flynn – Ordoš, Jelínek (C), Rychlovský – Vlach, Dlouhý, Hrníčko.

HC Kometa Brno: Furch (Čiliak) – Kučeřík, Kundrátek, Hrbas, Holland, Ďaloga, Ščotka, Gulaši (A) – Flek, Holík (A), Horký – Zaťovič (C), Kollár, Dufek – Malý, Strömberg, Koblížek – I. Sedláček, Süss, Kratochvíl.