„V několika zápasech jsem se pořádně ani nedotkl puku a už jsme prohrávali 0:2. Utkání jsou kvalitní, liga na velmi vysoké úrovni. Musím se zlepšit, stejně jako obránci a útočníci,“ pravil Tomek.

Namáhavé jsou pro něj především zápasy na hřištích soupeřů. „Tam se často dostaneme do nějaké ztráty, ať už to bylo v Plzni nebo Mladé Boleslavi. Musíme si na začátky ve venkovních zápasech dávat pozor,“ podotkl čtyřiadvacetiletý bratislavský rodák.

V nedělní partii doma proti Vítkovicím předvedl spolehlivý výkon, když za svá záda pustil jen dva z dvaadvaceti projektilů ostravského celku. Jeho spoluhráči se ale prosadili za celý zápas jen jednou a Kometa padla 1:2. „Nemůžu se uspokojovat, že jsem odchytal solidní utkání, když jsme nevyhráli. Moje zákroky nepomohly k bodům a o tom to je,“ uvedl Tomek.

Přes rozpačitý začátek brněnský brankář zachovává klid. „Snažím se vždy zapomenout na to, co se stalo a jít za další situací a pukem,“ pravil gólman, jenž do Brna přišel z finské elitní soutěže.

Vnímá tak rozdíly mezi českou a finskou nejvyšší ligou. „Tady hrají zkušenější hráči a jde taky o kvalitní soutěž. Ve Finsku dostávají prostor mladší kluci,“ poznamenal Tomek.

Novinkou jsou pro něj také bouřlivé kulisy, které vytvářejí fanoušci brněnského celku. „Musíme před nimi sbírat víc bodů. Jsem rád za to, že jsou na tribunách. Ve Finsku jsme minulou sezonu začínali s poloviční zaplněností tribun a pak už diváci na stadion nemohli. Líbí se mi, že naši fanoušci jezdí za námi i na venkovní zápasy,“ všiml si vydatné podpory Tomek.

Právě na ledech soupeřů se Kometě v poslední době daří lépe než v domácím prostředí. V pátek vyhráli v Litvínově, předtím v neděli sebrali bod Spartě a z výhry se radovali na ledě mistrovského Třince. „V domácích zápasech máme taky dobré věci, jenomže se nám zatím nedaří proměňovat šance,“ zmínila akvizice brněnské Komety, která přišla na jaře jako náhrada za Karla Vejmelku, jenž se vydal na zkušenou do zámoří.

Další prověrka čeká Kometu v pátek, kdy se představí na ledě Hradce Králové. „Už za sebou máme deset kol, již je třeba, aby si naše hra sedla,“ dodal.