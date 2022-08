Jak jste si užil léto?

Bylo kvůli mistrovství světa o něco kratší. Hned po něm jsme se s Andrejem Kollárem zapojili do letní přípravy, abychom se dobře připravili na novou sezonu. V červenci jsme dostali klubové volno, při němž jsem stihl i dovolenou s přítelkyní.

Jaký byl návrat na led?

U mě jde cítit, když jsem týden dva bez tréninku na ledě, takže začátky byly docela kostrbaté, ale člověk se do toho dostává.

V kabině jste našel spoustu nových spoluhráčů. Klub prochází velkými změnami, jak na vás působí?

Na papíře jde vidět, že jsme posílili v obraně a celkově obměnili i celý kádr. Tým vypadá dobře. Snad si i dobře sedne a najedeme na jednu vlnu.

Je i pro vás jako gólmana povzbuzující, když vidíte, že před sebou budete mít kvalitnější obranu než v minulé sezoně?

To je těžké říct. Nějaká očekávání jsou, ale uvidíme, jak to bude vypadat v reálu.

Zároveň se vyměnil realizační tým, do jehož čela stanul trenér Martin Pešout, jak na vás působí?

Máme hlavně nového trenéra brankářů (Jan Švaříček – pozn.red.), s kterým jsem dost v kontaktu. Trenérský štáb je kompletní a těším se teď na práci s ním v přípravě a v sezoně.

Vnímáte, že vám oproti minulému ročníku ubyla konkurence v bráně, když odešel Jakub Sedláček? Dvojici vytvoříte s Markem Čiliakem…

To si říkat nemůžu. Čilo je kvalitní gólman, má hodně zkušeností, do brány se v zápase dostane jen jeden. Myslím ale, že nám to na konci sezony fungovalo dobře, takže se těším na další spolupráci.

Už tušíte, jak budou rozděleny vaše role v týmu?

K tomu jsme se zatím nedostali. Všechno závisí na přípravě, naší formě a aktuální situaci. Na tuto otázku je ještě dost času.

Jak se ohlížíte za svou první sezonou v Kometě?

Byly tam světlé momenty a taky horší zápasy. Celkově jsme zaostali za očekáváním. Mám pocit, že jsme něco nechali na stole, že jsme neukázali maximum, co dokážeme.

Vyhovovalo vám vaše zápasové vytížení?

Za počet zápasů, které jsem odchytal, jsem byl rád. Mám radost, že se mi vyhýbaly zdravotní problémy, rád bych samozřejmě chytal co nejvíc to půjde.

V minulém ročníku jste se stal taky stabilní součástí slovenské reprezentace, dáváte si v národním týmu nějaký cíl?

Reprezentace je ještě větší level než klub. Vnímám, že pozvánku je třeba si zasloužit. Nejdřív se chci pořádně ukázat v Kometě.

Zdá se, že slovenský hokej se po hluchém období zvedá. Cítíte to tak?

Do mužského hokeje nyní přicházejí silné mladé ročníky, což jsme mohli vidět už na olympiádě nebo mistrovství světa. Je dobře, že mladí dostali prostor a potvrdili důvěru kvalitními výkony. Doufám, že slovenský hokej čekají velké věci.