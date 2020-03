O rozhodnutí o pozastavení extraligy se dozvěděl Meixner ve středu, kdy slavil osmdesáté narozeniny. „Je to na draka, je to špatné, ale nic s tím nenaděláme, musíme to akceptovat,“ říká o současné situaci Meixner pro Deník Rovnost.

Jak slavíte životní jubileum?

Když to přeženu, tak s telefonem u ucha a s prsty na klávesnici, jak odpovídám na gratulace. Překvapivě si vzpomnělo dost lidí, kamarádi, spoluhráči, kolegové, kamarádi z hokeje, novináři. I na Facebooku bylo nějaké přání. Je potěšující, že si vzpomněli na starého dědka. (smích)

Jinak vzhledem k situaci kolem koronaviru moc důvodu k radosti není…

Je to na draka. Nejde nesledovat, co se děje. Je to všude, v rádiu, televizi, kam se pohnete. Chvílemi je to až nepříjemné, ale je to zkrátka tak. Virus všechno narušuje a všichni na to myslíme a jsme z toho všeho nervózní.

Hokejová extraliga byla pozastavena, jak se podle vás má celá situace řešit?

Nedělám si iluzi, že se za čtrnáct dní něco zlepší. Nejsem pro to, aby se hrálo před prázdnými tribunami. Je to takové bez ducha, nemá to tu atmosféru. V tomto směru vítám odložení. Hokej se hraje především pro lidi. Ale chápu, že do situace promlouvají marketingové zájmy BPA, která chce, aby se hrálo dál, protože reklamy na hřišti lidi uvidí i z televize.

Zažil jste někdy zrušení více zápasů v řadě?

Nepamatuji si ani zrušení více zápasů, ani že bychom hráli před prázdnými tribunami. Jen třeba, že jsme nesehráli zápas v Plzni, protože byla zrovna velká obleva a špatný led. Ale to neznamená, že se někdy třeba pár zápasů nezrušilo, možná si jen nevzpomínám. (úsměv)

Přitom série se Spartou je velký tahák.

Samozřejmě jsem se těšil. Sparta je věčný rival. To už od našich dob, i když nám se je dařilo přehrávat v dobách největší slávy, teď jde o přece jen vyrovnanější rivalitu. Bylo by plné hlediště a Kometa na ni v play-off umí. Ale je třeba dodat, že každá série se vyvíjí jinak.

Jaromír Meixner

- Narozen: 11. března 1940 v Brně

- Post: obránce

- Kluby: Královo Pole, TJ Tatran Opava, Dukla Jihlav, ZKL Brno (dnešní Kometa Brno), VŠTJ Technika Brno

- Úspěchy: 5 titulů s Kometou Brno, 2 stříbra na MS

Na kolik zápasů Komety jste se letos dostal?

Na všechny domácí. Máme od klubu zajištěné pernamentky. Musíme tam sedět, bez nás se nemůže hrát. (smích) Musíme to odmávat, jak se říká. Jsme nezbytné rekvizity. (smích) Kometa je srdcová záležitost. Už odmalička jsem nějak ke klubu patřil a to se nezměnilo. Navíc se o nás na Kometě dobře starají, zajistí pernamentky, pozvou na různé akce.

A co jste říkal na výkony Komety v základní části?

Tak nic moc, bylo to takové nahoru dolů, skvělý začátek a potom to šlo dolů. Sám Libor Zábranský říkal, že nemohou být nadšení. Je ale fakt, že není příjemné hrát proti týmům, které bojují o záchranu.

Čím byly podle vás způsobeny výkyvy?

Jednoznačně scházela útočná produktivita. Jako jediný z prvních šesti týmů máme negativní skóre. Ze začátku se to tolik neprojevovalo, protože tým dobře bránil. Potom se zranili Mueller a Holík, což ovlivnilo produktivitu. Potom záleží, jak se celému týmu podaří se s tím vypořádat. Bohužel góly dost závisely na jedné lajně.

Jak jinak ještě trávíte čas kromě navštěvování zápasů Komety?

Jsem rád s vnoučaty. V létě jezdím často na chalupu, kterou mám kousek za Brnem. Chodím také na brigádu za synem. Jde o polomanuální práci. Chodím tam rád. Potkám mladé kluky, probereme, co je nového v hokeji. Jinak dost sleduju sporty v televizi. Co tam dávají, tak sleduju. Dost mě baví ragby, hlavně to kvalitní. Dokonce jsem navštívil mistrovství světa v Anglii.