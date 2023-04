Pokud mu jednou v hokejové Kometě vyvěsí dres s jeho jménem pod strop arény, nikdo se divit nebude. Řízný zadák Michal Gulaši odehrál za sedm sezon v brněnském klubu takřka čtyři sta zápasů a hlavně měl velký podíl na vysněných mistrovských titulech v letech 2017 a 2018. Jeho cesta v Kometě se ale po uplynulém ročníku, který ostravskému rodákovi i vinou zlomené ruky nevyšel, uzavřela. Populární Guli odchází na svou pátou extraligovou štaci do Českých Budějovic. „Ten tým i já chci odčinit sezonu, která byla na ho.no," přiznává v rozhovoru pro Deník Rovnost šestatřicetiletý obránce.

Michal Gulaši odehrál v Kometě takřka 400 zápasů. | Foto: Deník/Kamil Košun

Byla nějaká šance, že zůstanete v Brně?

Cítil jsem, že už v Kometě pokračovat nebudu. Trenérům jsem nezapadl do koncepce. Jsem hrozně rád, že přišla nabídka z Budějovic, že bych tam mohl hrát a rychle jsme se domluvili.

Jaké bylo vaše loučení s Kometou?

V dobrém, mám tam spoustu přátel a kamarádů. Říkal jsem i vedení, že mi tam všechno přirostlo k srdci.

Poslední sezona ale byla pro vás i kvůli zlomené ruce složitá…

Byla těžká jak po psychické, tak zdravotní stránce. Takové sezony někdy jsou, ale já na to nebyl moc zvyklý. Potká to každého a jde o obrovskou zkušenost, vzal jsem si z toho jen to pozitivní.

Co bylo nejtěžší?

Čekání, kdy se ruka zahojí. Nebýval jsem moc zraněný, naštěstí se mně to vyhýbalo a když to naráz přijde, člověk neví, jak se s tím vypořádat. Takže jsem s tím bojoval.

Jak jste se cítil po návratu na led?

Ruku jsem po dvou měsících v sádře neměl stoprocentní Byla taková slabší. Člověk dělal vše pro to, aby se do toho dostal, ale bylo to složité.

I celý tým měl hodně namáhavou sezonu plnou výkyvů. Čemu to připisujete?

Dost se obměnil kádr a celkově si vše sedalo. Výkyvy odpovídají těm velkým změnám. Kluci to ale nakopli a šli jsme do play-off ze sedmého místa, které máme i celkově. Myslím, že tím závěrem se trochu sezona zachránila.

Nepřijde vám, že v Kometě ten hokejový boom v posledních letech trochu oslábl? Vyprodaná aréna je jen výjimečně.

Myslím si, že ten tlak od fanoušků i médií je pořád stejný jako v dobách, kdy jsem do Brna přicházel.

Vy jste Kometu posílil v létě roku 2016 a hned v prvních dvou sezonách slavil tituly. Je některý z nich pro vás cennější?

Ne, určitě mám oba tituly nastejno. Celkově první dva roky v Kometě byly nejlepší období. V Brně jsem dosáhl snad všeho, co jsem mohl, kromě titulů mě taky vyhlásili nejlepším obráncem extraligy. Posunulo mě to celé hokejově i lidsky a za to si všeho moc vážím.

I když budete hrát v Českých Budějovicích, bydlení si v Brně ponecháváte. Vrátíte se tam?

Člověk neví, co bude a stěhovat se do Budějovic natrvalo na sezonu s malými dětmi by bylo složité. Záleží, jak se mi tam povede. Pokud ano, tak si nemyslím, že bych pak šel někam jinam, ale taky se může stát, že přestoupím jinam. Soustředím se teď ale na to, abych měl dobrý příští ročník a ne, co bude potom.

České Budějovice skončily v uplynulém ročníku extraligy předposlední. Co od toho angažmá očekáváte?

Beru to stejně jako celý tým jako určitý restart. Mám v sobě hodně velkou motivaci nakopnout to a udělat nějaký úspěch. Vypadá, že se skládá silný tým, tak snad to dotáhneme daleko.

Mění se trochu i vaše role, že už budete spíš mentorem pro spoluhráče?

Už jsem byl na pohovoru s trenéry. A ano, roli na ledě mám stejnou, ale k tomu mi stejně jako v poslední době přibylo taky pomáhání mladým klukům. Souvisí to s věkem, i já dostával rady od starších spoluhráčů.

Kariéru ale v dohledné budoucnosti končit nehodláte.

Pokud vydrží zdraví, tak chci hrát ještě pár roků. Ale člověku se taky musí vyhýbat zranění, protože jak jsem poznal, je to náročné i psychicky.

Michal Gulaši v Kometě

počet sezon: 7 (2016 - 2023)

počet zápasů (extraligových): 398

počet gólů: 13

počet asistencí: 40

počet bodů: 53

první extraligový zápas: 9. září 2016: Zlín - Kometa Brno 3:5

poslední extraligový zápas: 27. března 2023: Kometa Brno - Vítkovice 3:4 pp.

úspěchy: mistr extraligy (2017 a 2018), nejlepší obránce extraligy (2018), vítěz Radegast indexu (2020 a 2021)